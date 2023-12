Mei­len­stein in der Bie­nen­pfle­ge – Kurz­vor­trag mit Stamm­tisch für Imker

Im Dezem­ber 23 ist es noch mög­lich, die Bie­nen­völ­ker einer letz­ten Pfle­ge­maß­nah­me zu unter­zie­hen, bevor sich das Zeit­fen­ster dafür bis zum Früh­jahr schließt. Schließ­lich muss der Honig rück­stands­frei sein. Das erst seit Sep­tem­ber 23 auch in Deutsch­land geneh­mig­te Ver­fah­ren des Sub­li­mie­rens („Ver­damp­fen“) von Oxal­säu­re zur Var­ro­a­be­kämp­fung war Gegen­stand regen Vor­trags­in­ter­es­ses anläss­lich der „Monats­Bee­Trach­tun­gen“ im Novem­ber 23. Denn die­se Metho­de lässt sich auch bei höhe­ren Tem­pe­ra­tur­gra­den pro­blem­los durch­füh­ren. Daher wird das The­ma wie­der­holt ange­bo­ten und zusätz­lich ein mitt­ler­wei­le ange­schaff­ter Ver­damp­fer (Instand­Vap) vor­ge­führt. Zu die­sem Kurz­vor­trag mit anschlie­ßen­dem Stamm­tisch lädt die Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de ein für den Mitt­woch, 13. Dezem­ber 23 ab 19 Uhr in einem Neben­raum (bit­te beim Wirt erfra­gen) der Ver­eins­sport­gast­stät­te TSG 05 „Ver­eins­hain“ am Jahn­wehr in Bam­berg, Gal­gen­fuhr 30.