Der bekann­te Geschäfts­füh­rer der Deut­schen Umwelt­hil­fe und uner­müd­li­che Kämp­fer für eine intak­te Natur, Jür­gen Resch, kommt nach Bamberg.

Der BUND Natur­schutz lädt in Zusam­men­ar­beit mit der katho­li­schen Erwach­se­nen­bil­dung und der Initia­ti­ve Natur­schutz zum Mit­ma­chen am Mon­tag, 11.12.23 um 19:00 Uhr in das Bis­tums­haus St. Otto, Hein­richs­damm 32, Bam­berg ein. Dort stellt Jür­gen Resch sein neue­stes Buch „Druck machen! – Wie Poli­tik und Wirt­schaft wis­sent­lich Umwelt und Kli­ma schä­di­gen – und was wir wirk­sam dage­gen tun kön­nen“ vor. Dar­in beschreibt er das Ver­sa­gen der deut­schen Umwelt- und Kli­ma­po­li­tik, da der Staat immer häu­fi­ger den Inter­es­sen der Groß­kon­zer­ne nach­ge­be und so wirk­sa­men Umwelt- und Kli­ma­schutz ver­hin­de­re. Nach der Lesung wird es genü­gend Zeit für Aus­tausch und Dis­kus­si­on geben. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.