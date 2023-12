Die Über­ga­be des Fried­richs­fo­rums an den Nut­zer mit anschlie­ßen­der Inbe­trieb­nah­me und Pro­be­be­trieb, die für April 2024 geplant war, ver­schiebt sich. Der Grund hier­für sind Ver­zö­ge­run­gen beim Aus­bau des Gro­ßen Saals. Dem­nach hat sich bei der detail­lier­ten Pro­zess­pla­nung her­aus­ge­stellt, dass nicht – wie ursprüng­lich geplant – meh­re­re Gewer­ke gleich­zei­tig im Gro­ßen Saal arbei­ten kön­nen. Kon­kret bedeu­ten die Ver­zö­ge­run­gen, dass im kom­men­den Jahr noch kei­ne Ver­an­stal­tun­gen im Fried­richs­fo­rum statt­fin­den werden.

Ursprüng­lich waren die Ein­brin­gung und die Mon­ta­ge der Saal­ver­stell­ein­rich­tung sowie der Hub­po­di­en-Anla­gen im Gro­ßen Saal par­al­lel zu den Aus­bau­ar­bei­ten an der Saal­ver­klei­dung geplant. Da aber für die Ein­brin­gung und den Auf­bau die gesam­te Flä­che im Innern des Gro­ßen Saals benö­tigt wird, kön­nen die Arbei­ten an der Saal­ver­klei­dung laut aus­füh­ren­der Fir­ma in die­sem Zeit­raum nicht par­al­lel erfol­gen. Daher muss­te der Bau­ab­lauf umge­stellt wer­den. Hier­bei wur­de von der aus­füh­ren­den Fir­ma zudem fest­ge­stellt, dass der Zeit­raum für die Ein­brin­gung und den Auf­bau der Saal­ver­stell­ein­rich­tung und der Hub­po­di­en zu kurz bemes­sen wur­de. Dar­über hin­aus hat sich der Beginn die­ser Arbei­ten von Okto­ber die­ses Jah­res auf Janu­ar 2024 ver­scho­ben, da zuerst die Arbei­ten an der Saal­ver­klei­dung fer­tig­ge­stellt sein müs­sen. Erst wenn die­se abge­schlos­sen sind, kann im Gro­ßen Saal die Schwer­last­platt­form aus­ge­baut wer­den, um so den benö­tig­ten Arbeits­frei­raum für den Auf­bau der Saal­ver­stell­ein­rich­tung und der Hub­po­di­en zu schaffen.

Wei­te­res Hin­der­nis: Die nach­träg­li­che Instal­la­ti­on von Sprink­lern in Hohl­räu­men hin­ter der Saal­ver­klei­dung war in der ursprüng­li­chen Pla­nung durch den Fach­pla­ner nicht beach­tet wor­den. Dadurch war die für die Saal­ver­klei­dung zustän­di­ge Fir­ma in der Aus­füh­rung behin­dert bezie­hungs­wei­se muss­te einen Teil der fer­tig­ge­stell­ten Ver­klei­dung noch­mals öffnen.

Kei­ne Ver­an­stal­tun­gen im Jahr 2024

Somit kann der Über­ga­be­ter­min an den Nut­zer nicht gehal­ten wer­den mit der Fol­ge, dass in 2024 noch kei­ne Ver­an­stal­tun­gen statt­fin­den wer­den. Der­zeit klärt das städ­ti­sche Hoch­bau­amt gemein­sam mit den Pro­jekt­steue­rern und Archi­tek­ten, wie groß die zeit­li­che Ver­zö­ge­rung aus­fal­len wird. Fest steht aller­dings bereits jetzt, dass es im kom­men­den Jahr kei­ne Ver­an­stal­tun­gen im Fried­richs­fo­rum geben wird, zumal nach der bau­li­chen Fer­tig­stel­lung zunächst wie geplant ein Pro­be­be­trieb von meh­re­ren Mona­ten durch­zu­füh­ren ist.