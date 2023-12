Vie­le Kin­der und Jugend­li­che fah­ren in Coburg jetzt gün­sti­ger mit dem Stadt­bus. Über 1000 Monats­tickets für Schü­ler, Schü­le­rin­nen und Azu­bis, die kei­nen Anspruch auf Über­nah­me der Schul­weg­ko­sten haben, wur­den bereits geför­dert. Seit Schul­jah­res­be­ginn über­nimmt die Stadt die Hälf­te der Kosten für ihr Ticket. „Von den Eltern gibt es vie­le posi­ti­ve Rück­mel­dun­gen, auch bei den Schu­len möch­te ich mich bedan­ken. Die sind sehr enga­giert und unter­stüt­zen an allen Stel­len. Glei­ches gilt für die SÜC-Beschäf­tig­ten, die Tickets her­aus­ge­ben“, freut sich ÖPNV-Beauf­trag­te Mari­ta Nehring.

„Es ist toll, dass die­ses Ange­bot so gut ange­nom­men wird. Der Stadt­rat hat hier eine wich­ti­ge Ent­schei­dung getrof­fen. Es ist ein Bei­trag zu mehr Gerech­tig­keit für Cobur­ger Kin­der und Jugend­li­che, gera­de mit dem Blick auf den VGN-Bei­tritt im neu­en Jahr“, so Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig. Da Cobur­ger Kin­der mei­stens eher kur­ze Wege zur Schu­le zurück­le­gen, bekom­men sie nicht auto­ma­tisch ein Monats­ticket für den ÖPNV. Ab 1. Janu­ar wird das 365-Euro-Ticket, mit dem man im gan­zen VGN-Gebiet unter­wegs sein kann, zum Stan­dard für die Schü­ler­be­för­de­rung. „Vie­le Kin­der und Jugend­li­che, die in Coburg woh­nen, wären dann im Nach­teil. Mit der För­de­rung – auch der 365-Euro-Tick­tes – ab Janu­ar glei­chen wir das etwas aus“, fasst Sau­er­teig zusammen.

Neben dem 365-Euro-Ticket für das VGN-Gebiet wer­den auch wei­ter­hin Monats­tickets für den Stadt­bus-Bereich geför­dert. In bei­den Fäl­len wer­den die Tickets zum hal­ben Preis her­aus­ge­ge­ben. Da die För­de­rung an das Schul­jahr gekop­pelt ist, gilt das 365-Euro-Ticket nur von Janu­ar bis August und kostet damit geför­dert nur 121,67 Euro. Ab dem kom­men­den Schul­jahr gel­ten die Tickets dann von Sep­tem­ber bis August.

Die geför­der­ten Tickets kön­nen ab Mit­te Dezem­ber wie­der online unter www​.coburg​.de/​s​c​h​u​e​l​e​r​t​i​c​ket bean­tragt wer­den. Sobald die Soft­ware umge­stellt ist, wird die Stadt über die Schu­len infor­mie­ren. Berech­tigt sind wei­ter­hin alle Schü­ler, Schü­le­rin­nen und Azu­bis, die ihren Wohn­sitz in Coburg haben.