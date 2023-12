Die Stadt Bay­reuth ver­öf­fent­licht in der Zeit von Mon­tag, 4. Dezem­ber 2023, bis ein­schließ­lich 15. Janu­ar 2024 den Ent­wurf des Bebau­ungs­plans für eine Neu­ge­stal­tung des Ver­kehrs­raums von Bis­marck­stra­ße und Erlan­ger Stra­ße. Die Plan­un­ter­la­gen kön­nen ein­schließ­lich wei­te­rer Fach­gut­ach­ten und Stel­lung­nah­men mit umwelt­be­zo­ge­nen Infor­ma­tio­nen online auf der Home­page der Stadt Bay­reuth unter https://www.o‑sp.de/bayreuth/plan/beteiligung.php abge­ru­fen werden.

Bei dem Pla­nungs­ge­biet han­delt es sich um ein Are­al süd­west­lich der Innen­stadt im Stadt­be­zirk Alt­stadt. Die Bis­marck­stra­ße und die Erlan­ger Stra­ße bil­den als Bun­des­stra­ßen­ab­schnit­te einen wesent­li­chen Bestand­teil des Stra­ßen­net­zes der Stadt Bay­reuth. Die bei­den Stra­ßen­zü­ge sind als zwei­spu­ri­ge Ein­bahn­stra­ßen in das Ver­kehrs­netz ein­ge­bun­den, das heißt, der stadt­ein­wärts und ‑aus­wärts flie­ßen­de Ver­kehr wird in wei­ten Tei­len getrennt von­ein­an­der auf dem jewei­li­gen Stra­ßen­zug geführt.

Eine grund­le­gen­de Umge­stal­tung der Bun­des­stra­ßen­ab­schnit­te ist erfor­der­lich, da die bei­den Stra­ßen­zü­ge der­zeit über kei­ne oder kei­ne dem aktu­el­len tech­ni­schen Regel­werk ent­spre­chen­den Rad­ver­kehrs­an­la­gen ver­fü­gen. Beson­ders mit Blick auf die Ver­kehrs­si­cher­heit müs­sen bei­de Stra­ßen als ein gemein­sa­mes Ver­kehrs­netz neu gedacht werden.

Die Bis­marck­stra­ße ist in dem vom Stadt­rat beschlos­se­nen Rad­ver­kehrs­kon­zept als Bestand­teil des Neben­rou­ten­net­zes defi­niert. Sie hat eine wich­ti­ge Erschlie­ßungs- und Ver­bin­dungs­funk­ti­on in einem Stadt­be­reich mit hoher Bevöl­ke­rungs­dich­te. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren wur­den vor­ran­gig die Schwach­stel­len an den Haupt­rou­ten auf­ge­grif­fen und ver­bes­sert. Bei der Bis­marck­stra­ße und Erlan­ger Stra­ße han­delt es sich um Stadt­stra­ßen mit direkt anlie­gen­den gemisch­ten Nut­zun­gen, wobei der Schwer­punkt im Bereich Woh­nen liegt. Dar­über hin­aus sind wei­te­re angren­zen­de Stadt­quar­tie­re nur über die­se Stra­ßen­zü­ge im Rad- und Fuß­ver­kehr zu errei­chen. Dem­entspre­chend sind hier für die Anlie­ger, das angren­zen­de Umfeld sowie auf­grund der Bedeu­tung als Neben­rou­te für das städ­ti­sche Gesamt­netz den Anfor­de­run­gen ent­spre­chen­de, siche­re Rad­ver­kehrs­an­la­gen drin­gend erforderlich.

Ver­kehrs­si­che­re Rad- und Fußwege

In der Bis­marck­stra­ße und in der Erlan­ger Stra­ße ist eine Redu­zie­rung der Ver­kehrs­flä­chen für den Kraft­fahr­zeug-Ver­kehr not­wen­dig, um ver­kehrs­si­che­re und anfor­de­rungs­ge­rech­te Fuß- und Rad­ver­kehrs­an­la­gen rea­li­sie­ren zu kön­nen. Bei­de Stra­ßen­zü­ge bil­den auch Haupt­kor­ri­do­re der Stadt­bus- und Land­kreis­li­ni­en. Daher sol­len die dor­ti­gen Bus-Hal­te­stel­len den gesetz­li­chen Vor­ga­ben ent­spre­chend bar­rie­re­frei aus­ge­baut werden.

Auf­wer­tung des öffent­li­chen Raums

Ins­ge­samt kann mit der Pla­nung eine Auf­wer­tung des öffent­li­chen Raums erzielt wer­den. Sie kommt ins­be­son­de­re den angren­zen­den Quar­tie­ren zu Gute, so unter ande­rem durch eine geziel­te Ergän­zung von Grün- und Pflanz­flä­chen, durch eine gerin­ge­re Bar­rie­re­wir­kung der Stra­ßen­zü­ge, durch die Redu­zie­rung ver­kehrs­be­ding­ter Emis­sio­nen und durch eine ins­ge­samt höhe­re Wohn- und Aufenthaltsqualität.

Ziel: Ein siche­res Ver­kehrs­sy­stem für alle

Grund­sätz­li­che Ziel­rich­tung der Pla­nung ist ein siche­res und lei­stungs­fä­hi­ges Gesamt­ver­kehrs­sy­stem für alle Ver­kehrs­teil­neh­men­den. Bis­marck­stra­ße und Erlan­ger Stra­ße sol­len durch die geplan­te Neu­ge­stal­tung für alle Ver­kehrs­ar­ten anfor­de­rungs­ge­recht aus­ge­baut wer­den und damit allen Ver­kehrs­teil­neh­men­den eine siche­re Benut­zung ermöglichen.

Der Stadt­rat Bay­reuth hat in sei­ner Sit­zung Ende Okto­ber der vor­lie­gen­den Pla­nung zuge­stimmt und die Ver­wal­tung mit den wei­te­ren pla­nungs­recht­li­chen Schrit­ten beauftragt.

Stel­lung­nah­men kön­nen wäh­rend der Dau­er der Ver­öf­fent­li­chungs­frist abge­ge­ben wer­den. Sie soll­ten mög­lichst elek­tro­nisch erfol­gen, kön­nen bei Bedarf aber auch auf ande­rem Weg abge­ge­ben wer­den. Nicht frist­ge­recht abge­ge­be­ne Stel­lung­nah­men kön­nen bei der Beschluss­fas­sung über den Bau­leit­plan unbe­rück­sich­tigt bleiben.

Ein­sicht in die Pla­nung auch im Rat­haus möglich

Die Unter­la­gen kön­nen zusätz­lich und par­al­lel zur Ver­öf­fent­li­chung im Inter­net auch beim Stadt­pla­nungs­amt der Stadt Bay­reuth im Neu­en Rat­haus, Luit­pold­platz 13, 9. Ober­ge­schoss (Öffent­li­che Plan­auf­la­ge), wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­stun­den (Mon­tag, Diens­tag und Don­ners­tag von 8 bis 16 Uhr, Mitt­woch von 8 bis 18 Uhr und Frei­tag von 8 bis 12 Uhr) ein­ge­se­hen werden.

Wäh­rend der Aus­le­gungs­frist besteht die Gele­gen­heit die Pla­nung zu erör­tern. Ger­ne kön­nen Fra­gen tele­fo­nisch oder per Mail gestellt wer­den. Soweit eine per­sön­li­che Ein­sicht­nah­me und Erör­te­rung der Pla­nung im Neu­en Rat­haus gewünscht wird, wird um vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung unter der Tele­fon­num­mer 0921 25–1660 gebe­ten. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Stadt­pla­nungs­am­tes ste­hen für Aus­künf­te grund­sätz­lich Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf auch am Nach­mit­tag zur Verfügung.

717 Visualisierung_​Erlanger_​Str_​West

717 Visualisierung_​Erlanger_​Str

717 Visualisierung_​Bismarckstr_​oestl_​Loehestr

Visualisierung_Bismarckstr_Bushalt_Siebener-Platz