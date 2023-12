Am Mitt­woch, 6. Dezem­ber 2023, um 16 Uhr, kommt der Niko­laus in die Kin­der­bi­blio­thek des RW21 und liest eine Geschich­te vor. Natür­lich hat er auch sei­nen Nikolaus­sack dabei, in dem sich für jedes Kind eine klei­ne Über­ra­schung befindet.