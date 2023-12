Ein­trag von Prof. Dr. Micha­el Wolff­sohn ins Gol­de­ne Buch der Stadt Bamberg

Der Roko­ko­saal im Alten Rat­haus ist der pas­sen­de Rah­men für bewe­gen­de Momen­te: So auch am Don­ners­tag, 23. Novem­ber, als der Histo­ri­ker und Publi­zist Prof. Dr. Micha­el Wolff­sohn mah­nen­de und emo­tio­na­le Wor­te fand, als er sich in das Gol­de­ne Buch der Stadt Bam­berg ein­trug. Wolff­sohn hat Bam­ber­ger Wur­zeln. Sei­ne Mut­ter war die 1922 in Bam­berg gebo­re­ne Thea Saal­hei­mer. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke erläu­ter­te dem pro­mi­nen­ten Gast die Ele­men­te Bam­ber­ger Erin­ne­rungs­kul­tur. „Es bleibt die gemein­sa­me Auf­ga­be, jüdi­sches Leben in Bam­berg zu schüt­zen“, so Star­ke. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke erin­ner­te bei der Begrü­ßung dar­an, dass Bam­berg den ersten Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­trag­ten auf kom­mu­na­ler Ebe­ne beru­fen hat. Auch er soll hel­fen, Juden­hass zu begeg­nen. Der OB erwähn­te die Stol­per­stei­ne sowie die neu­en Erin­ne­rungs­ste­len, die im Rah­men eines Kunst­pro­jekts errich­tet wer­den. Sie mar­kie­ren die Stel­len, an denen Men­schen jüdi­schen Glau­bens vor ihrer Depor­ta­ti­on gesam­melt wur­den, näm­lich in den heu­ti­gen Theatergassen.

Wolff­sohn bezeich­ne­te sich als Chro­nist der Fami­lie Saal­hei­mer. Justus Saal­hei­mer, Groß­va­ter müt­ter­li­cher­seits, war Inha­ber der Tex­til­wa­ren­groß­hand­lung M. Ull­mann. Die­se logier­te, erzähl­te Wolff­sohn mit Blick auf den Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­trag­ten, „da, wo Sie Ihren Amts­sitz haben, am Hein­richs­damm 1“. Die Saal­hei­mers und ande­re jüdi­sche Fami­li­en bezeich­ne­te Wolff­sohn als gute Staats­bür­ger, Deutsch­land loy­al erge­ben. So hat­ten die Saal­hei­mers anfangs Mühe, den Hass gegen Juden zu erken­nen. Aber die Zer­stö­rung der Bam­ber­ger Syn­ago­ge und die Ein­ker­ke­rung von 168 Bür­ge­rin­nen und Bür­gern jüdi­schen Glau­bens am 9. Novem­ber 1938 öff­ne­ten die Augen. Wolff­sohn füg­te in sei­ner Rede die Geschich­te von Schwe­ster Mar­tha Mar­ga­ri­ta von den Eng­li­schen Fräu­lein hin­zu, die 18 ihrer 32 Kin­der jüdi­schen Glau­bens erklä­ren muss­te, dass „Juden in Deutsch­land kei­nen Platz mehr haben.“ Justus Saal­hei­mer flüch­te­te dann mit sei­nen drei Töch­tern Thea, Edith und Ruth im März 1939 nach Palä­sti­na. Im Gepäck der Kopf des Bam­ber­ger Rei­ters als klei­ne Skulp­tur. Das Haupt des Bam­ber­ger Rei­ters im Dom schaff­te „in den Her­zen die Ver­bin­dung zur alten Hei­mat und wir sind bis heu­te, trotz allem, Bam­ber­ger geblie­ben“, resü­mier­te Wolff­sohn, der sich aus­drück­lich für die „gro­ße Ehre eines Ein­trags ins Gol­de­ne Buch“ bedankte.