Stadt­kir­che Bayreuth

Advents­kon­zert mit dem Blä­ser­en­sem­ble „Heli­con“ (NL)

Sams­tag, 2.12.2023, 19 Uhr

Lei­tung: Prof. Har­ry Ries

Orgel: Tjeu Zeijen

Ein­tritt frei!

Am Sams­tag, 2. Dezem­ber 2023 um 19 Uhr ist das Kam­mer­mu­sik­ensem­ble „Heli­con“ aus Kerk­ra­de (Hol­land) in der Stadt­kir­che Bay­reuth zu Gast. Seit 40 Jah­ren spielt das 10-köp­fi­ge Ensem­ble unter Lei­tung von Har­ry Ries Kon­zer­te in ganz Euro­pa. Neben Flö­ten und Kla­ri­net­ten wer­den Obo­en, Fagot­te und Hör­ner mit einem span­nen­den Pro­gramm mit Wer­ken u.a. von Bach, Dvo­r­ak und Wil­cocks hören sein, die Orgel spielt Tjeu Zei­jen. Der Ein­tritt ist frei.