Die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth lädt am Don­ners­tag, 30. Novem­ber 23, um 16.30 Uhr, zu einer Füh­rung durch ihre Räu­me ein.…

Bay­reu­ther Weih­nachts­baum­markt: Ver­kauf bereits ab 1. Dezem­ber 2023 mög­lich

Der Weih­nachts­baum­ver­kauf in Bay­reuth kann in die­sem Jahr bereits am Frei­tag, 1. Dezem­ber 2023, star­ten. Hier­für hat die Stadt­ver­wal­tung kurzfristig…