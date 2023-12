Woche der Abfall­ver­mei­dung – Gewin­ner des Mal­wett­be­werbs zur – Gestal­tung des Titel­bil­des für den Abfallkalender

Im Zuge der Woche der Abfall­ver­mei­dung hat die Abfall­wirt­schaft des Land­rats­am­tes Forch­heim Schul­klas­sen auf­ge­ru­fen, das Titel­bild des Abfall­ka­len­ders 2024 zu gestal­ten. Der Krea­ti­vi­tät waren kei­ne Gren­zen gesetzt.

Egal ob Bunt­stift­zeich­nung oder Pho­to­shop-Bild. Mit oder ohne Text. Alle Schul­ar­ten aller Jahr­gangs­stu­fen konn­ten teil­neh­men. Das Ren­nen um den ersten Platz hat die Georg-Hart­mann-Real­schu­le Forch­heim gemacht. Das Sie­ger­bild ziert das Cover des Abfall­ka­len­der 2024, wel­cher wie jedes Jahr Ende Novem­ber / Anfang Dezem­ber an alle Haus­hal­te ver­sen­det wird. Auf den ein­ge­sen­de­ten Bil­dern wur­de von den Kin­dern und Jugend­li­chen her­vor­ra­gend umge­setzt was in die Bio­ton­ne darf und was nicht und war­um Müll­tren­nung gene­rell wich­tig und sinn­voll ist.

Die gan­ze Akti­on hat einen ern­sten Hin­ter­grund. Nur rei­ner Bio­müll kann pro­blem­los in der Kom­po­stie­rungs­an­la­ge oder in der Bio­gas­an­la­ge ver­wer­tet wer­den. Hier­aus ent­steht wert­vol­ler Land­wirt­schafts­dün­ger und Strom für ca. 3000 Haus­hal­te. Die gesetz­li­chen Vor­ga­ben und Auf­la­gen für die land­wirt­schaft­li­che Aus­brin­gung erhö­hen sich ste­tig, schließ­lich sol­len kei­ne Stof­fe auf die Fel­der gelan­gen, die dort nicht hin­ge­hö­ren. Fehl­wür­fe, wie Rest­müll, Kunst­stof­fe oder Metal­le, müs­sen auf­wen­dig aus­sor­tiert wer­den. Dies kostet sehr viel Geld und wirkt sind nega­tiv auf die Müll­ge­büh­ren aus. Selbst kom­po­stier­ba­re „Bio“-Plastiktüten dür­fen nicht in die Bio­ton­ne, da die Zer­set­zungs­dau­er die­ser Pro­duk­te viel zu lan­ge für die Kom­po­stie­rungs­an­la­ge ist und tech­ni­sche Pro­ble­me in der Bio­gas­an­la­ge ver­ur­sa­chen. Die Sor­tier­an­la­ge kann natür­lich nicht unter­schei­den, ob es sich um einen Pla­stik­beu­tel oder um einen abbau­ba­ren Beu­tel han­delt und sor­tiert bei­des mit aus. Die aus­sor­tier­ten Stof­fe müs­sen im Müll­heiz­kraft­werk ver­brannt wer­den, was wie­der­um sehr teu­er ist. Soll­ten sich Fremd­stof­fe in der Bio­ton­ne befin­den, kann die­se nicht von der Müll­ab­fuhr geleert werden.

Die Abfall­wirt­schaft des Land­rats­amt Forch­heim bedankt sich bei den teil­neh­men­den Schu­len, Lehr­kräf­ten, Schü­le­rin­nen und Schü­lern für ihre tol­len Ideen. Infos unter www​.lra​-fo​.de/​wda