Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim lädt zur Niko­laus-Fei­er mit Herz

Pflegeschüler_​innen orga­ni­sie­ren Bene­fiz-Ver­an­stal­tung am 6.12.2023 Am Mitt­woch, 6.12.23, laden die Schüler_​innen der Cari­tas-Dia­ko­nie Pfle­ge­schu­le alle Inter­es­sier­ten zur Niko­laus­fei­er in die…