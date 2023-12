Die Geschich­te der Stadt Forch­heim ist inter­na­tio­nal von gro­ßem Inter­es­se: Im Stadt­mu­se­um Vil­lach wur­de in den ver­gan­ge­nen Mona­ten ein Lack­pro­fil, das bei archäo­lo­gi­schen Gra­bun­gen im Forch­hei­mer Rat­haus ent­stan­den ist, prä­sen­tiert. Mit gro­ßem Erfolg, wie die stell­ver­tre­ten­de Muse­ums­di­rek­to­rin nun nach dem Aus­stel­lungs­en­de erfreut mitteilt.

„Der Zuspruch war enorm, wir hat­ten in der letz­ten Sai­son ein star­kes Besu­cher-Plus“, erklärt San­dra Ber­tel, die stell­ver­tre­ten­de Muse­ums­di­rek­to­rin des Stadt­mu­se­ums Vil­lach. In einem eige­nem Archäo­lo­gie-Raum wur­de dort in den ver­gan­ge­nen sechs Mona­ten das rund 2 mal 1,25 Meter gro­ße Lack­pro­fil, das weit in die Geschich­te Forch­heims zurück­blicken lässt, prä­sen­tiert. „Das Objekt war wie für unse­ren Aus­stel­lungs­raum geschaf­fen“, erzählt Ber­tel, „und hat unse­ren Besu­che­rin­nen und Besu­chern Archäo­lo­gie ganz anschau­lich und zum Grei­fen nah ver­mit­telt. Die Leih­ga­be war eine gro­ße Berei­che­rung für unse­re Ausstellung.“

Der Forch­hei­mer „Kunst­schatz“ war vom 10. Mai bis zum 5. Novem­ber 2023 im Rah­men der Son­der­aus­stel­lung „Geschich­te trifft Zukunft – 150 Jah­re Stadt­mu­se­um Vil­lach“ in Kärn­ten zu sehen und hat­te den The­men­kreis Archäo­lo­gie veranschaulicht.

Das Lack­pro­fil, die kor­rek­te Bezeich­nung nennt sich übri­gens „Sedi­ments­trans­fer­prä­pa­rat“, ist im Rah­men der archäo­lo­gi­schen Gra­bun­gen im Forch­hei­mer Rat­haus ent­stan­den und gibt einen natur­ge­treu­en, senk­rech­ten Aus­schnitt der viel­fäl­ti­gen geo­lo­gi­schen Erd- und Abla­ge­rungs­schich­ten wie­der, die bis ins 9. Jahr­hun­dert zurückdatieren.

In auf­wän­di­gen Arbeits­schrit­ten wer­den mit Hil­fe von Kunst­har­zen und einer Trä­ger­schicht die dün­nen, aber farb­ge­treu­en, struk­tu­rier­ten und pla­sti­schen Erd­schich­ten abge­nom­men und dau­er­haft auf einer festen Unter­la­ge fixiert und so für die Nach­welt sicht­bar gemacht.

Claus Vet­ter­ling, Lei­ter der archäo­lo­gi­schen Gra­bun­gen am Forch­hei­mer Rat­haus, hat­te den Kunst­trans­port von Forch­heim nach Kärn­ten beglei­tet. Seit weni­gen Tagen ist nun das Lack­pro­fil zurück in Forch­heim und wird bis zu sei­ner Prä­sen­ta­ti­on im künf­ti­gen Haus der Begeg­nung im Forch­hei­mer Rat­haus sicher im Depot eingelagert.