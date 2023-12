Mit span­nen­den Lesungen…

So., 21.01.24 | Tan­ja Kin­kel & Nev­fel Cum­art (Eröff­nung)

M0., 22.01.24 | Anselm Grün

Mi., 24.01.24 | Felix Brych

Fr., 26.01.24 | Flo­ri­an Schroeder

So., 28.01.24 | Chri­sti­an Schulte-Loh

Di., 30.01.24 | Ron­ja von Rönne

Mi., 31.01.24 | Andre­as Englisch

Fr., 02.02.24 | Ursu­la Poznanski

Di., 06.02.24 | Tom­my Jaud

Fr., 09.02.24 | Tan­ja Kinkel

Do., 15.02.24 | Rai­nald Grebe

Fr., 16.02.24 | Vol­ker Heiß­mann & Mar­tin Rassau

So., 18.02.24 | Paul Maar & Boxgalopp

Di., 20.02.24 | Juli­an Nida-Rümelin

Di., 27.02.24 | Horch amol! Frän­ki­scher Literaturabend

Do., 29.02.24 | Best of Poet­ry Slam

Fr., 01.03.24 | Axel Hacke

Mo., 04.03.24 | Har­ry Luck, Tho­mas Pregl & Hei­ke Mallad

Mi., 06.03.24 | Jakob Schwerdtfeger

Do., 07.03.24 | Rai­ner M. Schiessler

Mo., 18.03.24 | Tan­ja Kin­kel & Iny Lorentz

Sa., 23.03.24 | Phil­ipp Fleiter

So., 14.04.24 | Gise­la Schneeberger

Mo., 29.04.24 | Micha­el Nast

Sa., 04.05.24 | Staatsbibliothek

…sowie einem kun­ter­bun­ten Kinderprogramm…

Fr., 12.04.24 | Paul Maar

So., 21.04.24 | Suza Kolb

Fr., 26.04.24 | Kat­ja Alves