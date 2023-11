Am Sams­tag, den 2.Dezember fin­det anläss­lich des Pot­ten­stei­ner Win­ter­zau­bers um 17 Uhr das Kin­der­thea­ter „Pet­ters­son und Fin­dus“ im Bür­ger­haus Pot­ten­stein statt.

Weih­nach­ten steht vor der Tür, und der der klei­ne Kater Fin­dus wünscht sich nichts sehn­li­cher als dass der Weih­nachts­mann ihn besu­chen kommt. Aber der Weih­nachts­mann besucht ja eigent­lich nur Men­schen­kin­der – und kei­ne Kat­zen. Als sich der alte Pet­ters­son dann, am Tag vor dem Hei­li­gen Abend auch noch den Fuß ver­staucht, ist eines klar – das wird das schlimm­ste Weih­nachts­fest das Fin­dus jemals erlebt hat! Wie am Ende doch noch alles gut wird, zeigt das Thea­ter Raben­berg in einem lusti­gen Stab-Mario­net­ten-Spiel, nicht nur für Kin­der! Nach der Buch­vor­la­ge von Sven Nord­quist. Spiel­dau­er ca. 50 Minu­ten, Alters­emp­feh­lung ab 3 Jah­re. Der Ein­tritt beträgt für Kin­der 5,00 €, für Erwach­se­ne 7,00 €, Ein­lass ist ab 16.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl.