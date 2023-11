Nach gro­ßem Erfolg 2023: Flo­ri­an Herrn­le­ben wie­der als Bru­der Udalrich

Am 17. Febru­ar ist es so weit: Um 18:30 Uhr öff­nen sich die Türen des Zie­gel­baus am Wel­co­me Kon­gress Hotel zur 9. Auf­la­ge der inzwi­schen zur Tra­di­ti­on gewor­de­nen Bam­ber­ger Fastenpredigt.

Neben dem Fasten­bier vom Ambräu­sia­num, Bre­zen, Pfef­fer­bei­ßer und Leber­käs­bröt­chen erwar­tet die Gäste im fest­lich geschmück­ten Ambi­en­te des Zie­gel­baus zum zwei­ten Mal Fasten­pre­di­ger Flo­ri­an Herrn­le­ben, der als Bru­der Udal­rich die lokal­po­li­ti­schen Gescheh­nis­se des ver­gan­ge­nen Jah­res auf­ar­bei­ten wird. Kar­ten für die Ver­an­stal­tung gibt es in zwei Preis­ka­te­go­rien über den BVD Kar­ten­ser­vice (Lan­ge Str. 39/41 Bam­berg: www​.bvd​-ticket​.de) und im AGI­Läd­la in der Alten Hof­hal­tung bzw. online über https://​www​.agil​-bam​berg​.de/​f​a​s​t​e​n​p​r​e​d​i​g​t​.​php.

Als klei­ne Beson­der­heit neben einem spe­zi­ell für die­sen Abend gebrau­ten Fasten­bock und frän­ki­scher Live­mu­sik bie­tet das Team von AGIL wie­der einen Shut­tle Ser­vice in Koope­ra­ti­on mit dem „Roten Bam­berg Bus“ an, der alle Gäste sicher zum Zie­gel­bau und wie­der zurück an die Hal­te­stel­len im Stadt­ge­biet brin­gen wird. Wei­te­re Infos hier­zu, aber auch zur Fasten­pre­digt ins­ge­samt fin­den Sie auf https://​www​.agil​-bam​berg​.de/​f​a​s​t​e​n​p​r​e​d​i​g​t​.​php.

Ver­an­stal­tungs­ort: Wel­co­me Kon­gress­ho­tel Bam­berg , Zie­gel­bau

, Zie­gel­bau Datum: Sams­tag, 17. Febru­ar 2024

Beginn: 19:00 Uhr

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Pre­digt und zum Kar­ten­ver­kauf unter https://​www​.agil​-bam​berg​.de/​f​a​s​t​e​n​p​r​e​d​i​g​t​.​php.