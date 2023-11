An den vier Sams­ta­gen im Advent fin­den jeweils von 12 Uhr bis 12.30 Uhr Orgel­kon­zer­te zum Bay­reu­ther Christ­kindl­markt in der Schloss­kir­che statt. Ein­fach mal raus aus dem hek­ti­schen Trei­ben der Vor­weih­nachts­zeit: In der Schloss­kir­che gibt es 30 Minu­ten besinn­li­che Orgel­klän­ge, Ruhe und Ent­span­nung. Der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.schloss​kir​che​-bay​reuth​.de

Die 30-minü­ti­gen Orgel­ma­ti­neen beglei­ten in der Schloss­kir­che durch die Adventszeit.

Das Pro­gramm: