Sel­ber Wöl­fe vs. Star­bulls Rosen­heim 4:1 (0:2; 0:2; 1:0)

Zum Abschluss der „eng­li­schen Woche“ erwisch­ten die Wöl­fe in der hei­mi­schen NETZSCH-Are­na gegen das bis dato schlech­te­ste Aus­wärts­team der Liga einen raben­schwar­zen Tag. Im Spiel­auf­bau ideen­los und im Pass­spiel immer wie­der zu unge­nau mach­ten es die Wöl­fe den Star­bulls leicht, die Punk­te mit nach Rosen­heim zu neh­men. Nun gilt es die Nie­der­la­ge schnell abzu­ha­ken und am Frei­tag im näch­sten Heim­spiel gegen Bad Nau­heim eine Reak­ti­on zu zeigen.

Wöl­fe ver­schla­fen den Start

Den denk­bar schlech­te­sten Start erwisch­ten die Wöl­fe in die Par­tie gegen Star­bulls. Nach nicht ein­mal 40 Sekun­den lag der Puck das erste Mal im Netz von Bit­zer. Der Füh­rungs­tref­fer zeig­te Wir­kung beim Heim­team, die gera­de im Spiel­auf­bau immer wie­der Pro­ble­me hat­ten. Als die Wöl­fe ihr erstes Power­play erhiel­ten, konn­te man kei­ne nen­nens­wer­ten Chan­cen ver­zeich­nen. Nach einem Fehl­pass hat­te Rei­ter im Break die Chan­ce auf den Short­hand­er, wur­de von Hörd­ler jedoch kurz vor Bit­zer regel­wid­rig gestoppt. Den dar­auf­fol­gen­den schwach geschos­se­nen Penal­ty konn­te Bit­zer pro­blem­los ent­schär­fen. Kurz vor Ablauf des ersten Drit­tels dann der näch­ste Rück­schlag für die Wöl­fe. Streu ließ knapp eine Minu­te vor Ablauf des Drit­tels den näch­sten Tref­fer für die Star­bulls folgen.

Wöl­fe völ­lig von der Rolle

Wer es mit den Wöl­fen hält, wur­de im zwei­ten Drit­tel ziem­lich ent­täuscht. Ohne Ideen und nahe­zu ohne Abschlüs­se mach­ten es die Gast­ge­ber den Star­bulls leicht, das Ergeb­nis in die Höhe zu schrau­ben. Beim drit­ten Tref­fer ließ Gläßl sei­nen Gegen­spie­ler aus den Augen, wor­auf­hin Laub nach dem Rebound abstaubte.

Die beste Mög­lich­keit ver­gab Miglio als er mit sei­nem Schuss an Pöp­per­le schei­ter­te, der im zwei­ten Abschnitt kaum gefor­dert war. Es kam noch sogar noch dicker für die Haus­her­ren als die Gäste nach einem schö­nen Spiel­zug ihren vier­ten Tref­fer fol­gen ließen.

Abge­klär­te Gäste

Die Wöl­fe woll­ten sich gegen die dro­hen­de Nie­der­la­ge noch­mals auf­bäu­men und agier­ten von nun an zumin­dest etwas ent­schlos­se­ner als in den ersten bei­den Drit­teln. Miglio war es dann, der für die Wöl­fe den ersten Tref­fer an die­sem Abend erzie­len konn­te. Doch die Hoff­nung auf ein Come­back woll­te sich nicht ein­stel­len. Zwar waren die Wöl­fe deut­lich bis­si­ger und aggres­si­ver konn­ten sich aber nicht mehr in die Par­tie zurück­kämp­fen. Die Gäste ihren Vor­sprung cle­ver und brach­ten den ver­dien­ten Aus­wärts­sieg über die Ziellinie.

Mann­schafts­auf­stel­lun­gen und Statistik