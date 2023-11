Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mari­hua­na in der Tasche

Kro­nach: Am Diens­tag­abend gegen 23:30 Uhr wur­de ein jun­ger Mann aus dem Raum Thü­rin­gen im Bereich des Kro­na­cher Bahn­hofs ange­hal­ten und einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen. Der 28-Jäh­ri­ge wur­de nach sei­nem Aus­weis und dem Grund sei­nes Auf­ent­halts in Kro­nach befragt und gab hier­auf an, dass er wohn­sitz­los sei und kei­nen Aus­weis mit sich füh­ren wür­de. Im Rah­men der anschlie­ßen­den Kon­trol­le räumt der Mann ein, Betäu­bungs­mit­tel mit sich zu füh­ren. Er hän­dig­te im Anschluss den Beam­ten knapp ein Gramm Mari­hua­na aus, wel­ches er in sei­ner Tasche hat­te. Das Rausch­gift wur­de sicher­ge­stellt. Der Mann konn­te nach einer ent­spre­chen­den Über­prü­fung und Nen­nung eines Zustel­lungs­be­voll­mäch­tig­ten sei­ne Rei­se fortsetzen.

Win­ter­glät­te sorgt für Unfäl­le und lie­gen­ge­blie­be­ne Fahrzeuge

Kro­nach: Auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße Fischbach/​Sei­bels­dorf kam es am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag zu einem soge­nann­ten „Glät­teun­fall“. Ein Dacia-Fah­rer war auf­grund mas­si­ver Glät­te mit sei­nem Pkw ins Rut­schen gera­ten und gegen einen Leit­pfo­sten gefah­ren. Das Fahr­zeug rutsch­te danach in den Gra­ben und muss­te durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Wei­te­re Fahr­zeug­füh­rer konn­ten ihre Fahrt erst fort­set­zen, nach­dem der Win­ter­dienst die Strecke mehr­mals abge­fah­ren bzw. abge­streut hatte.