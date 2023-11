Zum Jah­res­fahr­plan­wech­sel ab dem 10. Dezem­ber 2023 gibt es eini­ge Ände­run­gen in den Fahr­plä­nen des Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs im Land­kreis Forchheim.

Größ­ten­teils erge­ben sich die­se aus Ände­run­gen der Zug­ab­fahrts­zei­ten an nahe­zu allen Bahn­hö­fen im Land­kreis, sowie auch aus betrieb­li­chen Gründen.

Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist die Tak­t­än­de­rung der Zug­li­nie RB 22. Mon­tags bis frei­tags ver­kehrt die­se zwi­schen Forch­heim und Eber­mann­stadt vor­mit­tags ca. 30 Minu­ten frü­her. Dadurch kommt es bei den Bus­li­ni­en 221, 231, 234, 235, 236 und 389 zu gra­vie­ren­den Ände­run­gen, und teils bedeu­tend frü­he­ren Abfahrtszeiten.

Der Zug Mo-Fr um 7:03 Uhr von Forch­heim nach Eber­mann­stadt ver­kehrt jedoch nur um 2 Min. spä­ter, die neue Abfahrts­zeit lau­tet 7:05 Uhr. Der Zug um 7:30 Uhr von Eber­mann­stadt nach Forch­heim bleibt unver­än­dert. Für Schü­ler, wel­che mit dem Zug fah­ren, ändert sich somit eher wenig.

Des Wei­te­ren fin­den Ände­run­gen bei den Bus­li­ni­en 208, 209E, 213, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 256, 263, 264, 265 und 266 statt. Die Fahr­plä­ne sind auf der Home­page des VGN abrufbar.

Auf­grund deut­lich vor­ver­leg­ter Abfahrts­zei­ten wird auf fol­gen­de Fahr­plan­än­de­run­gen im Ein­zel­nen hin­ge­wie­sen: Bei der Bus­li­nie 208 wird die Fahrt Mo-Fr um 04:50 Uhr von Lan­gen­sen­del­bach nach Bai­er­s­dorf 4 Minu­ten frü­her gelegt, die neue Abfahrts­zeit lau­tet 4:46 Uhr. Bei der Bus­li­nie 213 wird die Fahrt Mo-Fr um 07:20 Uhr von Forth nach Eschen­au durch­ge­hend 3 Min. frü­her gelegt, die neue Abfahrts­zeit lau­tet 7:17 Uhr.

Bei der Bus­li­nie 256 wird die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 16:00 Uhr von Erm­reus nach Bai­er­s­dorf durch­ge­hend 3 Min. frü­her gelegt, die neue Abfahrts­zeit lau­tet 15:57 Uhr. Die Fahrt Mo-Fr an Schul­ta­gen um 15:42 Uhr von Bai­er­s­dorf nach Gai­g­anz wird durch­ge­hend 3 Min. frü­her gelegt, die neue Abfahrts­zeit lau­tet 15:39 Uhr.

Bei der Bus­li­nie 263 wer­den die Abfahrts­zei­ten der Fahr­ten, wel­che nur an Markt- und Advents­sonn­ta­gen statt­fin­den, dem übri­gen Regel­fahr­plan angepasst.

Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten sich über die geän­der­ten Fahr­plä­ne zu infor­mie­ren. Alle Fahr­plä­ne und Aus­künf­te zu Ver­bin­dun­gen sind erhält­lich über die Home­page des VGN unter www​.vgn​.de.