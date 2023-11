Gemüt­lich mit Kek­sen, Tee und Kuschel­decke auf dem Sofa? So stel­len sich vie­le die Weih­nachts­zeit vor. Denn die kal­te Jah­res­zeit ver­lei­tet doch ger­ne zu ruhi­gen Aben­den statt sport­li­cher Betä­ti­gung und kann im Ernst­fall sogar den soge­nann­ten „Win­ter­blues“ hervorrufen.

Ins­be­son­de­re in der dunk­len Jah­res­zeit mit weni­ger strah­len­der Licht­in­ten­si­tät schüt­tet der Kör­per mehr Mela­to­nin aus – das führt zu Müdig­keit, schlech­ter Stim­mung und lässt unse­ren Sero­ton­in­spie­gel sin­ken. Der Win­ter­blues schlägt zu. Oft wird dann ver­sucht, den Sero­to­nin­man­gel durch Süßes aus­zu­glei­chen, doch dadurch bau­en die bekann­ten „Hüft­pöl­ster­chen“ auf.

Bewe­gung in jeg­li­cher Form kann hier einen guten Aus­gleich schaf­fen. Aus die­sem Grund bie­ten die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth und die Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth einen „Beweg­ten Advents­ka­len­der“ an. Vom 1. bis zum 24. Dezem­ber 2023 haben Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit jeden Tag an kosten­lo­sen Bewe­gungs­an­ge­bo­ten teil­zu­neh­men – es ist für jede und jeden etwas dabei. Mit einer Teil­nah­me an Spa­zier­gän­gen, Jog­ging-Grup­pen, Tanz­work­outs und vie­lem mehr kön­nen Punk­te gesam­melt wer­den. Die flei­ßig­sten Teil­neh­men­den wer­den im Janu­ar mit Prei­sen dafür aus­ge­zeich­net, so zum Bei­spiel mit einem Deu­ter-Ruck­sack von „Der Skan­di­na­vi­er“, Start­plät­zen für den näch­sten Main­au­en­lauf der Mali-Crew oder Kör­per­ana­ly­se­wa­gen von beurer.

Und so funk­tio­niert das Ganze:

1. Auf https://​regi​on​-bay​reuth​.de die jeweils pas­sen­den Ver­an­stal­tun­gen finden.

2. Einen Fly­er inklu­si­ve Stem­pel­kar­te im RW21, im Neu­en Rat­haus am Luit­pold­platz, im Land­rats­amt Bay­reuth oder bei einem der vie­len betei­lig­ten Akteu­re abho­len und die per­sön­li­chen Kon­takt­da­ten aus­fül­len oder selbst drucken.

3. Bewe­gung und Spaß am Ange­bot haben und sich einen Stem­pel dafür geben lassen.

4. Im besten Fall erzielt man so 24 Stempel/​Punkte und erhält somit einen Hauptgewinn.

5. Den aus­ge­füll­ten Fra­ge­bo­gen an der Infor­ma­ti­on im RW21 abge­ben oder per Post an die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth schicken.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter www​.gesund​heits​re​gi​on​-bay​reuth​.de

Fly­er Beweg­ter Adventskalender