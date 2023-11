Das För­der­pro­gramm „Streu­obst für alle“ för­der­te über die Ämter für Länd­li­che Ent­wick­lung den Erwerb von hoch­stäm­mi­gen Streu­obst­bäu­men zur Pflan­zung mit bis zu 45 Euro je Baum. Jeder Ein­woh­ner aus der VG Bau­nach konn­te sich bis zum Juli 2023 bei der VG Bau­nach mel­den und einen Baum bestellen.

Nun erfolg­te wie ange­kün­digt am Diens­tag, 21.11.23 die Aus­ga­be der Bäu­me durch die Mit­ar­bei­ter des Bau­amts und des Bau­hofs. Ins­ge­samt 240 Obst­bäu­me wer­den nun in unse­ren 4 Gemein­den gepflanzt und tra­gen so ein Stück zum Umwelt­schutz bei. Die Akti­on ist ein wun­der­ba­rer Bei­trag zum Erhalt der Streu­obst­wie­sen und Artenvielfalt.

Bäu­me sind aus dem Leben der Men­schen nicht weg­zu­den­ken und bil­den einen wert­vol­len Lebens­raum für tau­sen­de von Tie­ren und Insek­ten. In jeder Baum-Eta­ge woh­nen und leben unter­schied­li­che Tie­re und Insek­ten mit dem Baum oder nut­zen Tei­le von ihm als Nah­rungs­quel­le. Das Laub der Bäu­me bie­tet ein wun­der­ba­res Win­ter­quar­tier für den Igel.

Vor allem die flei­ßi­gen Bie­nen pro­fi­tie­ren von spät blü­hen­den Baum­ar­ten enorm und schen­ken uns durch die Bestäu­bung gesun­des Obst.

Doch auch für den Men­schen sind Bäu­me lebens­wich­tig, denn sie sor­gen für sau­be­re Luft, Obst und genü­gend Trink­was­ser. Die Wur­zeln geben der Erde halt und schüt­zen so die Böschun­gen und Hän­ge vor dem Abrutsch.

Außer­dem beugt die Pflan­zung eines Bau­mes auch der Erwär­mung vor, weil er Was­ser spei­chert, es abgibt und wich­ti­gen Schat­ten spendet.

Übri­gens ist es jetzt noch mög­lich, im Gar­ten einen Baum zu pflan­zen. Hier­zu gibt es zahl­rei­che auch klein­blei­ben­de Bäu­me und die Kreis­fach­be­ra­ter im Land­rats­amt bera­ten Sie ger­ne zu Sor­ten und Stand­ort. Tra­gen Sie ein Stück zum Umwelt­schutz und Arten­er­halt bei: Pflan­zen Sie einen Baum.