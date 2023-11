Zur Erin­ne­rung an Sil­via Guhrs „Frau­en­li­te­ra­tur­sa­lon“ lädt die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth zu einer Lesung mit Musik am Sams­tag, 9. Dezem­ber, von 14 bis 16 Uhr, in die Black Box des RW21 ein. Anmel­dun­gen sind bis Frei­tag, 1. Dezem­ber, online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 507038540 mög­lich. Im Som­mer ver­starb die Grün­de­rin des Frau­en­li­te­ra­tur­sa­lons. Viel zu früh, denn sie hat­te noch viel vor. So stand zum Bei­spiel die Ver­öf­fent­li­chung eines neu­en Gedicht­ban­des an. Aus die­sem Grund haben ihr Mann Wer­ner Hil­de­brand und Judith Ber­ner beschlos­sen, eine Lesung von Sil­via Guhrs alten und neu­en Gedich­ten sowie Erzäh­lun­gen zusam­men­zu­stel­len und vor­zu­tra­gen. Beglei­tet wer­den sie vom Pia­ni­sten Anto­ni­us Güm­bel. Die Ver­an­stal­tung „Wort­ge­schen­ke“ fin­det an Sil­via Guhrs Geburts­tag statt, sie wäre am 9. Dezem­ber 66 Jah­re alt gewor­den. Der Ein­tritt ist frei. Über Spen­den zur Deckung der Unko­sten freu­en sich die Veranstalter.