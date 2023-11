Wer noch Weih­nachts­de­ko oder auch Weih­nachts­ge­schen­ke sucht, soll­te sich im Zukunfts­haus in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 umschau­en. Im dor­ti­gen Umsonst-Floh­markt war­ten vie­le schö­ne Tei­le, die dort abge­ge­ben wur­den, auf ein neu­es Zuhau­se. „Bei uns kann man noch brauch­ba­re Din­ge, die man selbst nicht mehr braucht, abge­ben und wir geben sie dann an ande­re Men­schen wei­ter, die sie noch ver­wen­den wol­len“, erläu­tert Kla­ra Gün­ther vom Ver­ein Forch­heim for Future. „Das spart Res­sour­cen und Ener­gie und ver­rin­gert das Müll­auf­kom­men.“ Die Men­schen aus Forch­heim machen von dem Ange­bot regen Gebrauch, so dass die Rega­le gut gefüllt sind. „Wir geben grund­sätz­lich umsonst ab, aber wir bit­ten zugleich um eine Spen­de in etwa der Höhe, was man auch auf dem Floh­markt zu zah­len bereit wäre, damit wir unse­re Kosten wie Mie­te usw. decken kön­nen“, ergänzt Karl. Zur Zeit ist das Zukunfts­haus ein wenig hin­ter den Buden des Weih­nachts­markts ver­steckt, aber wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten (mon­tags und frei­tags von 16–18 Uhr und mitt­wochs und sams­tags von 10–12 Uhr) steht ein reich­hal­ti­ges, stän­dig wech­seln­des Ange­bot zur Ver­fü­gung. In der Zeit vom 23. Dezem­ber bis 7. Janu­ar bleibt das Zukunfts­haus übri­gens geschlos­sen – also vor­her noch mal reinschauen!

Kla­ra Günther