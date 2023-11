Im letz­ten Heim­spiel des Kalen­der­jah­res 2023 geht es für die Korb­jä­ger aus Kulm­bach gegen die Spiel­ver­ei­ni­gung Rat­tels­dorf. Die Auf­stei­ger befin­den sich mit drei Sie­gen im unte­ren Feld der Tabel­le. Die Mann­schaft aus dem Raum Bam­berg ist den­noch nicht zu unter­schät­zen und kann mit Regio­nal­li­ga-Erfah­rung in Per­son von Syl­vio Rein­fel­der, Jakob Fuchs oder Maxi­mi­li­an Thiem durch­aus gefähr­lich wer­den. In hof­fent­lich bes­se­rer Beset­zung als gegen Aschaf­fen­burg muss die Mann­schaft der Trai­ner Chri­stoph Jung­bau­er und Tim Koths eine sta­bi­le Ver­tei­di­gung prä­sen­tie­ren und eige­ne Chan­cen in der Offen­si­ve kon­se­quent nut­zen. Spiel­be­ginn ist Sams­tag um 18.00 Uhr in der CVG-Hal­le und die Halb­zeit­pau­se wird durch einen Cheer­lea­ding-Auf­tritt der Cra­zy Peers versüßt.

ATS Kulm­bach: Brown, Hansl, Koths, Schwa­ben­land, Jung­bau­er, Arlt, Eck­hardt, Malla­nik, Mitchell

Bas­ket­ball Heim­spie­le kom­men­des Wochenende:

Sams­tag, 02.12.2023

15.00 Uhr U16 gegen TSV Hof

18.00 Uhr Her­ren 1 gegen SpVgg Rattelsdorf

Sonn­tag, 03.12.2023