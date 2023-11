Am Don­ners­tag­abend hör­ten Zeu­gen Geräu­sche an der Haus­tür eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Bay­reu­ther Braut­gas­se. Beim Nach­se­hen tra­fen sie im Haus­flur auf einen Unbe­kann­ten, der das Gebäu­de nach kur­zer Anspra­che wie­der ver­ließ. Spä­ter ent­deck­ten die Bewoh­ner Ein­bruchs­spu­ren an der Haustür.

Der Unbe­kann­te wird wie folgt beschrieben:

männ­lich

zir­ka 25 Jah­re alt

etwa 175 Zen­ti­me­ter groß

schwar­zes Haar

Schnurr­bart

trug dunk­le Klei­dung und eine graue Mütze

An einem benach­bar­ten Gebäu­de wur­den eben­falls Beschä­di­gun­gen ent­deckt. Ob die Ein­bruchs­spu­ren mit dem unbe­kann­ten Mann in Ver­bin­dung ste­hen, prüft nun die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth. Wer sach­dien­li­che Anga­ben machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.