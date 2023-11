Unter Ver­wen­dung von ver­un­rei­nig­tem CO2 aus Auto­ab­ga­sen hat das Team von Prof. Dr. Shoubhik Das, Lehr­stuhl für Orga­ni­sche Che­mie I an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, einen kosten­gün­sti­gen Syn­the­se­weg für γ‑Lactame ent­wickelt. γ‑Lactam ist eine orga­nisch-che­mi­sche Ver­bin­dung, die einen hem­men­den Neu­ro­trans­mit­ter dar­stellt. Damit wird das ohne­hin häu­fig pro­du­zier­te CO2 einer sinn­vol­len Nut­zung zuge­führt. Mit die­sem CO2 kön­nen wert­vol­le Che­mi­ka­li­en und Arz­nei­mit­tel ver­bun­den wer­den. Die For­schungs­er­geb­nis­se wur­den jetzt in Nature Com­mu­ni­ca­ti­ons vorgestellt.

In dem wis­sen­schaft­li­chen Paper „Straight­for­ward syn­the­sis of func­tion­a­li­zed γ‑Lactams using impu­re CO2 stream as the car­bon source“ (Ein­fa­che Syn­the­se von funk­tio­na­li­sier­ten γ‑Lactamen unter Ver­wen­dung von ver­un­rei­nig­tem CO2-Strom als Koh­len­stoff­quel­le) wird eine neue Metho­de zur Ver­wen­dung von CO2, einem weit ver­brei­te­ten Treib­haus­gas, bei der Syn­the­se von wert­vol­len Che­mi­ka­li­en und Arz­nei­mit­teln erör­tert. „Tra­di­tio­nel­le Ansät­ze haben sich auf die Ver­wen­dung von rei­nem CO2-Gas kon­zen­triert, aber wir schla­gen eine neu­ar­ti­ge Idee vor, die unrei­ne CO2-Strö­me ver­wen­det, wie z.B. sol­che aus Indu­strie- oder Auto­ab­ga­sen“, erklärt Prof. Dr. Shoubhik Das, Lehr­stuhl­in­ha­ber für Orga­ni­sche Che­mie I an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Die Haupt­mo­ti­va­ti­on hin­ter die­sem Ansatz ist die Redu­zie­rung der Luft­ver­schmut­zung, die durch die Anrei­che­rung von CO2 ver­ur­sacht wird, sowie der Kosten und des Ener­gie­auf­wands, die mit der Rei­ni­gung von CO2 ver­bun­den sind.“

In der Arbeit wird eine spe­zi­fi­sche Anwen­dung die­ser Metho­de zur Her­stel­lung von γ‑Lactamen vor­ge­stellt, die wesent­li­che Bestand­tei­le ver­schie­de­ner Natur­stof­fe und Arz­nei­mit­tel sind. „Wir wol­len die Syn­the­se von γ‑Lactamen aus leicht ver­füg­ba­ren Mate­ria­li­en wie Ami­nen und Alke­nen ratio­na­li­sie­ren und dabei unrei­nes CO2 als Koh­len­stoff­quel­le nut­zen“, sagt Prof. Das. Die Bedeu­tung die­ser For­schung liegt in ihrem Poten­zi­al, einen ein­fa­che­ren und nach­hal­ti­ge­ren Weg zur Her­stel­lung wert­vol­ler Ver­bin­dun­gen aus Abga­sen wie CO2 zu bie­ten. Die Autoren beto­nen die öko­lo­gi­schen und wirt­schaft­li­chen Vor­tei­le ihres Ansat­zes, was ihn zu einem bemer­kens­wer­ten Bei­trag auf dem Gebiet der CO2-Nut­zung in der che­mi­schen Syn­the­se macht.

Mit die­sem neu­en Ansatz möch­te Prof. Das gemein­sam mit sei­nem Team eine nach­hal­ti­ge Stra­te­gie auf­le­gen, um die Erd­er­wär­mung und Luft­ver­schmut­zung durch CO2 zu ver­rin­gern. Dabei erhof­fen sich die Bay­reu­ther Wissenschaftler*innen Yuman Qin, Sum­an Prad­han, Rakesh Mai­tin und Shoubhik Das drei Effekte:

Aus­wir­kun­gen auf die Umwelt: Durch die Ver­wen­dung unrei­ner CO2-Strö­me bie­tet das Ver­fah­ren eine umwelt­freund­li­che­re Mög­lich­keit zur Nut­zung von Abga­sen und trägt damit zu den Bemü­hun­gen um eine Redu­zie­rung der Treib­haus­gas­emis­sio­nen bei.

Kosten­ef­fi­zi­enz: Der Ansatz zielt dar­auf ab, die mit der Rei­ni­gung von CO2 ver­bun­de­nen Kosten zu mini­mie­ren, wodurch die Syn­the­se wich­ti­ger Che­mi­ka­li­en und Arz­nei­mit­tel lang­fri­stig kosten­gün­sti­ger wer­den könnte.

Phar­ma­zeu­ti­sche Ent­wick­lung: Die spe­zi­fi­sche Anwen­dung die­ser Metho­de zur Her­stel­lung von γ‑Lactamen, wesent­li­chen Bestand­tei­len von Arz­nei­mit­teln, ebnet einen ein­fa­che­ren und nach­hal­ti­ge­ren Weg der Arz­nei­mit­tel­syn­the­se. Dies könn­te nach­ge­la­ger­te Aus­wir­kun­gen auf die phar­ma­zeu­ti­sche Indu­strie haben und mög­li­cher­wei­se zu leich­ter zugäng­li­chen und erschwing­li­chen Arz­nei­mit­teln führen.

Dadurch kön­nen die che­mi­sche Indu­strie, die Umwelt­wis­sen­schaf­ten sowie die Arz­nei­mit­tel­for­schung pro­fi­tie­ren. „Es wur­de eine Metho­de ent­deckt, die unrei­ne CO2-Strö­me nutzt und einen Durch­bruch bei der Syn­the­se wert­vol­ler Che­mi­ka­li­en und Phar­ma­zeu­ti­ka ermög­licht“, betont Prof. Das.

Die For­schung wur­de mit Unter­stüt­zung des Chi­ne­se Scho­lar­ship Coun­cils, der Flä­mi­schen For­schungs­ge­mein­schaft (FWO), der Fran­c­qui-Stif­tung, des Odys­seus Grant und des FWO Rese­arch Pro­ject Grant und gemein­sam mit Wissenschaftler*innen der Uni­ver­si­tät Ant­wer­pen durchgeführt.

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023–43289‑w