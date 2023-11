Gemein­sa­me Erklä­rung „Salam – Scha­lom – Frieden“

Auch in Erlan­gen zei­gen sich die Aus­wir­kun­gen inter­na­tio­na­ler Kon­flik­te, unter ande­rem in Form von Anti­se­mi­tis­mus, Mus­lim­feind­lich­keit und ande­ren For­men grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit. In der Tra­di­ti­on des inter­re­li­giö­sen Dia­logs in Erlan­gen haben der Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat der Stadt, die Jüdi­sche Kul­tus­ge­mein­de Erlan­gen, die Isla­mi­sche Gemein­de Erlan­gen e. V., die Tür­kisch Isla­mi­sche Gemein­de zu Erlan­gen e. V. und Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik eine gemein­sa­me Erklä­rung erar­bei­tet, die sich für Frie­den, Dia­log und Viel­falt einsetzt.

Der Text im Wortlaut:

„In Erlan­gen leben Men­schen aus 147 Natio­nen fried­lich zusam­men. Unter­schied­li­che kul­tu­rel­le und reli­giö­se Prä­gun­gen begrei­fen wir als Berei­che­rung. Ganz im Sin­ne des Erlan­ger Stadt­mot­tos „Offen aus Tra­di­ti­on“ spielt des­halb der Aus­tausch und Dia­log zwi­schen den Reli­gio­nen schon lan­ge eine wesent­li­che Rolle.

Aktu­ell sind die Aus­wir­kun­gen der ver­schie­de­nen inter­na­tio­na­len Kon­flik­te auch in Erlan­gen spür­bar und zei­gen sich unter ande­rem in Form von Anti­se­mi­tis­mus, Mus­lim­feind­lich­keit und ande­ren For­men grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit, gegen die wir ent­schie­den vor­ge­hen müs­sen. Die aller­mei­sten Men­schen in unse­rer Stadt wol­len gemein­sam in Frie­den leben.

Der grau­sa­me ter­ro­ri­sti­sche Über­fall der Hamas am 7. Okto­ber auf Isra­el und die Ent­wick­lun­gen seit­her erfül­len uns mit Fas­sungs­lo­sig­keit und Trau­er. Wir trau­ern um die vie­len Opfer der Ter­ror­at­tacke in Isra­el und füh­len mit den Fami­li­en der Gei­seln, die sich nichts sehn­li­cher wün­schen als deren Frei­las­sung. Und wir trau­ern um die zahl­rei­chen palä­sti­nen­si­schen Zivilist*innen, die seit­her durch den israe­li­schen Mili­tär­ein­satz in ihren Wohn­häu­sern, Kran­ken­häu­sern und Schu­len ums Leben kom­men. Auch das Leid der Ver­trie­be­nen berührt uns sehr.

Aus der Geschich­te unse­res Dia­logs wis­sen wir, dass wir auch unter­schied­li­che Posi­tio­nen aus­hal­ten müs­sen und dies auch kön­nen: Wer das Selbst­ver­tei­di­gungs­recht Isra­els unter Wah­rung des inter­na­tio­na­len Völ­ker­rechts betont, stellt sich nicht gegen alle Muslim*innen oder Palästinenser*innen. Und wer sich für die Zivilist*innen in Gaza ein­setzt oder eine kri­ti­sche Hal­tung gegen­über der israe­li­schen Regie­rung ein­nimmt, ist nicht gleich ein Anti­se­mit oder eine Antisemitin.

Gemein­sam ist uns die Angst um Freun­de und Ange­hö­ri­ge, die von den Kriegs­hand­lun­gen der bei­den Sei­ten betrof­fen sind. Wir ver­ur­tei­len jede Form von Ter­ro­ris­mus und Gewalt an Zivilist*innen. Die Ver­sor­gung der Zivil­be­völ­ke­rung mit Was­ser, Lebens­mit­teln, Medi­zin und Strom muss zu allen Zei­ten gewähr­lei­stet sein. Gemein­sam hof­fen wir auf ein Ende der Gewalt und eine Per­spek­ti­ve des Frie­dens zwi­schen Isra­el und Palästina.

Die Ent­wick­lun­gen nach dem 7. Okto­ber erfül­len uns aber auch mit tie­fer Besorg­nis wegen der Ver­än­de­run­gen in Deutsch­land. Jüd*innen erle­ben hier Anti­se­mi­tis­mus und Angrif­fe gegen jüdi­sches Leben in einer seit 1945 nicht mehr gekann­ten Offen­heit und Bru­ta­li­tät. Aber auch Muslim*innen erfah­ren viel­fa­che Anfein­dun­gen. Vie­le Men­schen, die Ter­ror, Krieg und Fun­da­men­ta­lis­mus ableh­nen, wer­den pau­schal in Ver­ant­wor­tung für Ter­ror und Hass genom­men. Auch Isla­mo­pho­bie und Über­grif­fe gegen Muslime*innen und mus­li­mi­sche Ein­rich­tun­gen neh­men wei­ter zu. Es darf kei­ne Gesell­schaft ent­ste­hen, in der man sich nicht mehr traut, unter­schied­li­che Kul­tu­ren und Reli­gio­nen offen zu leben. Die welt­wei­ten Kon­flik­te kön­nen wir in unse­rer Stadt­ge­sell­schaft nicht lösen. Umso wich­ti­ger ist es, das fried­li­che und respekt­vol­le Mit­ein­an­der zu bewahren.

Mit Ent­set­zen sehen wir, wie Radi­ka­le die Situa­ti­on gera­de für anti­se­mi­ti­sche und anti­mus­li­mi­sche Straf­ta­ten nut­zen, um jüdi­sches und mus­li­mi­sches Leben in Deutsch­land zu ter­ro­ri­sie­ren und zugleich Miss­trau­en gegen alle Men­schen mit Migra­ti­ons­ge­schich­te zu schü­ren. Der Anspruch: „Nie wie­der!“ legt uns als deut­scher Gesell­schaft beson­de­re Ver­ant­wor­tung auf, uns gegen Anti­se­mi­tis­mus zu wen­den und uns für ein siche­res jüdi­sches Leben in Deutsch­land einzusetzen.

Als Stadt­ge­sell­schaft tre­ten wir des­halb gemein­sam jeder Form des Fun­da­men­ta­lis­mus und jeder Form von Aus­gren­zung und Hass ent­schie­den ent­ge­gen. Wir wen­den uns gegen alle For­men des Anti­se­mi­tis­mus und der Isla­mo­pho­bie. Dort, wo wir Ein­fluss haben, wer­den wir bei­des ent­schie­den bekämp­fen. Gera­de in die­sen schwe­ren Zei­ten set­zen wir die­sen Gefah­ren für unse­re demo­kra­ti­sche, viel­fäl­ti­ge Gesell­schaft den Dia­log der Reli­gio­nen, geleb­te kul­tu­rel­le Viel­falt und den gemein­sa­men Wunsch nach Frie­den entgegen.“

Unterzeichner*innen: