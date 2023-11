Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Streit auf Bau­stel­le eskaliert

Aus Unei­nig­keit dar­über wer mit sei­nem Fahr­zeug im Bau­stel­len­ge­län­de die Vor­fahrt hat, gerie­ten zwei Arbei­ter am gest­ri­gen Mon­tag, gegen 08:00 Uhr, auf einer Bau­stel­le in der Haun­dor­fer Stra­ße in Erlan­gen so in Streit, dass die­ser am Ende mit Hän­den und Füßen aus­ge­tra­gen wurde.

Ein 43-jäh­ri­ger Lkw-Fah­rer reg­te sich über das geschil­der­te Ver­kehrs­ge­sche­hen in der Fol­ge so stark auf, dass er aus sei­nem Fahr­zeug stieg und den 42-jäh­ri­gen Fah­rer einer Fräs­ma­schi­ne in sei­ner Fah­rer­ka­bi­ne auf­such­te. Er pack­te ihn am Kra­gen und beschä­dig­te hier­bei auch noch des­sen Bril­le und Pull­over. Der Fah­rer der Arbeits­ma­schi­ne revan­chier­te sich sei­ner­seits mit einem Tritt, der dazu führ­te, dass der Angrei­fer von der Maschi­ne aus auf den Boden stürz­te. Bei­de Per­so­nen klag­ten bei der Anzei­gen­auf­nah­me durch die Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei über leich­te Schmer­zen, eine unmit­tel­ba­re ärzt­li­che Ver­sor­gung war jedoch nicht erforderlich.

Wei­ter­hin wur­de durch die Aus­ein­an­der­set­zung auch noch die Fräs­ma­schi­ne in Mit­lei­den­schaft gezo­gen und im Bereich der Fah­rer­ka­bi­ne leicht beschä­digt. Es wur­den meh­re­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten und Sach­be­schä­di­gung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Baum auf­grund Schnee­last auf Fahr­bahn gefallen

Baiersdorf/​Röttenbach – Am Mon­tag, gegen 22:45 Uhr, teil­te eine auf­merk­sa­me Ver­kehrs­teil­neh­me­rin einen grö­ße­ren Baum mit, wel­cher auf­grund der Schnee­last zusam­men­ge­bro­chen und auf die Kreis­stra­ße ERH 5 zwi­schen Bai­er­s­dorf und Röt­ten­bach gefal­len war. Die Feu­er­weh­ren Bai­er­s­dorf und Röt­ten­bach besei­tig­ten den umge­stürz­ten Baum. Für die Dau­er der Besei­ti­gung muss­te die Kreis­stra­ße ERH 5 für den Ver­kehr gesperrt werden.

Pkw bei win­ter­li­chen Fahr­bahn­ver­hält­nis­sen von der Stra­ße abgekommen

Heroldsberg/​B2 – Der Fah­rer eines Pkw, befuhr am Mon­tag, gegen 23:30 Uhr, bei mäßi­gem Schnee­fall und infol­ge­des­sen schnee­be­deck­ter Fahr­bahn, die B2 von Nürn­berg in Fahrt­rich­tung Herolds­berg. Im Ver­lauf der Fahrt ver­lor der Mann die Kon­trol­le über sei­nen Pkw. Er schleu­der­te mit dem Pkw nach rechts in den Stra­ßen­gra­ben und stieß fron­tal gegen ein Sta­ti­ons­zei­chen. Der 19-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer ver­letz­te sich durch den Ver­kehrs­un­fall leicht. Es ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 5000 Euro. Da der Pkw nicht mehr fahr­be­reit war, wur­de er durch einen Abschlepp­dienst aus dem Stra­ßen­gra­ben gebor­gen und abgeschleppt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Dieb­stahl misslungen

Höch­stadt: Am 25.11.2023 von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr hebel­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Kir­che St. Georg einen Opfer­stock auf um sich das dar­in befind­li­che Geld anzu­eig­nen. Nach­dem im Opfer­stock eine Siche­rung ein­ge­baut war, kam es nicht zur Ent­wen­dung der Spen­den. Es ent­stand jedoch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Zeu­gen die Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.