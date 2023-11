Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

22-Jäh­ri­ger kommt bei Schnee­glät­te von Stra­ße ab

COBURG. Am spä­ten Mon­tag­abend kam ein 22-Jäh­ri­ger mit sei­nem VW auf der Bran­den­steins­ebe­ne von der Stra­ße ab. Das Fahr­zeug kipp­te zur Sei­te und einer der Fahr­zeug­insas­sen ver­letz­te sich.

Der Cobur­ger befuhr um 21.30 Uhr die Stra­ße „ Zur Bran­den­st­eis­ebe­ne“ mit nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit. Durch den star­ken Schnee­fall unter der dar­aus resul­tie­ren­den Schnee­glät­te war die Stra­ße win­ter­glatt. Da der 22-Jäh­ri­ge die Geschwin­dig­keit nicht den Wit­te­rungs­ver­hält­nis­sen anpass­te rutsch­te er nach links von der Fahr­bahn und das Fahr­zeug kipp­te im angren­zen­den Stra­ßen­gra­ben zur Sei­te. Der im Auto mit­fah­ren­de eben­falls 22-Jäh­ri­ge Bei­fah­rer war nicht ange­schnallt und ver­letz­te sich bei dem Unfall leicht. Das Fahr­zeug des jun­gen Man­nes war im Front­be­reich sowie auf der rech­ten Sei­te stark beschä­digt. Eine Behand­lung im Cobur­ger Kli­ni­kum lehn­te der 22-Jäh­ri­ge leicht­ver­letz­te Bei­fah­rer ab. Der Sach­scha­den am Auto liegt bei meh­re­ren tau­send Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

In Stadt und Land­kreis Coburg kam es am Abend und in der Nacht zum Diens­tag zu ins­ge­samt fünf glät­te­be­ding­ten Ver­kehrs­un­fäl­len. Bis auf den o.g. Fall blieb es ledig­lich bei Blechschäden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Sko­da-Fah­rer nimmt Quad die Vorfahrt

Küps: Eine schwer­ver­letz­te Per­son und rund 10.000,- Euro Gesamt­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­abend in Thei­sen­ort ereig­net hat­te. Ein 19-jäh­ri­ger Mann befuhr mit sei­nem Pkw Sko­da die Unte­re Dorf­stra­ße in Rich­tung St 2200. An der Ein­mün­dung in Staats­stra­ße woll­te er nach links in Rich­tung Johan­nis­thal abbie­gen. Beim Abbie­ge­vor­gang über­sah der Fah­rer einen von links kom­men­den, vor­fahrts­be­rech­tig­ten Quad-Fah­rer und kol­li­dier­te mit die­sem im Ein­mün­dungs­be­reich. Der 54-jäh­ri­ge Quad-Fah­rer stürz­te nach dem Zusam­men­stoß von sei­nem Fahr­zeug und kam schwer­ver­letzt zum Lie­gen. Der Geschä­dig­te zog sich laut der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen eine Wir­bel­säu­len­ver­let­zung, sowie Ver­let­zun­gen an den Bei­nen zu und wur­de mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum nach Lich­ten­fels ver­bracht. Der Bereich der Unfall­stel­le war für ca. eine hal­be Stun­de total gesperrt. Die an der Unfall­stel­le ein­ge­setz­ten Feu­er­wehr­wehr­kräf­te führ­te Absi­che­rungs- und Ver­kehrs­ab­lei­tungs­maß­nah­men durch.

Trotz Fahr­ver­bot mit Mofa unterwegs

Kro­nach: Ein 60-jäh­ri­ger Mofa-Fah­rer wird dem­nächst Post von der Staats­an­walt­schaft bekom­men und sich wegen Fah­rens trotz Fahr­ver­bot straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müs­sen. Eine Strei­fe der Poli­zei Kro­nach führt am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 12:30 Uhr in der Spi­tal­stra­ße eine Fahr­zeug­kon­trol­le durch, als ihnen der 60-Jäh­ri­ge mit sei­nem Mofa-Rol­ler über den Weg fuhr. Durch das geöff­ne­te Helm­vi­sier erkann­te einer der Beam­ten ein­deu­tig den Beschul­dig­ten als Fah­rer. Der Beam­te wuss­te auch, dass gegen den Beschul­dig­ten ein rechts­kräf­ti­ges Fahr­ver­bot vor­lag, was ihm das Füh­ren von Kraft­fahr­zeu­gen unter­sag­te. Bevor die Beam­ten den Mann anhal­ten und sei­ne Wei­ter­fahrt unter­bin­den konn­ten, hat­te die­ser bereits Fer­sen­geld gege­ben und war davongefahren.

Haft­be­fehl vollzogen

Kro­nach: Ein 65-jäh­ri­ger Kro­na­cher wird die näch­sten 85 Tage in der JVA Kro­nach ver­brin­gen dür­fen. Der Betrof­fe­ne war am Mon­tag­abend ver­haf­tet wor­den, da gegen ihn ein Voll­streckungs­haft­be­fehl vor­lag. Da der Mann sei­nen Haft­be­fehl durch Zah­lung nicht abwen­den konn­ten, muss­te er die Haft antreten.