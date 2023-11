„Mach auf!“ – Weih­nachts­kur­se 2023 vom 26.12. bis 30.12.2023 im Jugend­haus Burg Feuerstein

Das Jugend­haus Burg Feu­er­stein schließt mit den Weih­nachts­kur­sen sein Jah­res­pro­gramm das unter dem Mot­to „Mach auf“ stand. Aber auch in der Advents- und Weih­nachts­zeit gibt es zahl­rei­che Momen­te des „Auf­ma­chens“ und so ist auch dies­mal eine bun­te Mischung an Kurs­an­ge­bo­ten für Kin­der, Jugend­li­che, jun­ge Erwach­se­ne und erst­mals auch Fami­li­en entstanden.

Beim Kurs „Film ab!“ beschäf­ti­gen sich Kin­der von 9 bis 12 Jah­ren mit dem The­ma Bild und Film, mit dem Ziel einen eige­nen klei­nen Film für Kin­der zu dre­hen. Eben­falls für die­se Alters­grup­pe gibt es den Kurs „und plötz­lich macht es knack“. Hier dreht alles um Nüs­se und (Ge-)Nüsse und es wird z.B. der Fra­ge nach­ge­gan­gen wird, war­um die Erd­bee­re zu den Nüs­sen zählt, die Erd­nuss aber nicht. Ent­span­nung, Krea­ti­vi­tät und Ener­gie für das neue Jahr bekom­men Jugend­li­che von 13 bis 15 Jah­ren beim Kurs H(a)(i)ppiness gebo­ten. Für Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne von 16 bis 26 Jah­ren wird es bunt, denn im Kurs „Bun­tes Papier“ blicken sie mit viel­fäl­ti­gen Metho­den und jede Men­ge Krea­ti­vi­tät auf das ver­gan­ge­ne Jahr zurück und schmie­den Plä­ne für das neue. Erst­mals auch bei den Weih­nachts­kur­sen gibt es mit dem Kurs „Rein­kom­men, Ankom­men, Wohl­füh­len“ ein Kurs­an­ge­bot für Fami­li­en mit Kin­dern bis 8 Jah­ren. Dort kann nicht nur die gemein­sa­me Fami­li­en­zeit ver­län­gert wer­den, son­dern die Erwach­se­nen haben auch Zeit für sich als Paar oder allei­ne. Für die Klei­nen gibt es eine Kin­der­be­treu­ung mit einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm. Am Don­ners­tag 28. Dezem­ber um 19.00 Uhr fin­det ein von Jugend­li­chen inhalt­lich und musi­ka­lisch vor­be­rei­te­ter und gestal­te­ter Got­tes­dienst statt.

Die Weih­nachts­kur­se begin­nen am Diens­tag, 26.12.2023 um 18:00 Uhr und enden am Sams­tag, 30.12.2023 um 13:00 Uhr nach dem Mit­tag­essen. Die Anmel­dung zu den Weih­nachts­kur­sen ist bis Frei­tag, 08.12.2023 über die Web­site des Jugend­hau­ses Burg Feu­er­stein mög­lich. Dort sind die Kurs­be­schrei­bun­gen zu den ein­zel­nen Ange­bo­ten zu fin­den. Kosten Kur­se Kin­der und Jugend­li­che: 75,00 Euro, Geschwi­ster­ra­batt 60,00 Euro (jeweils ein­schließ­lich 20,00 Euro Ver­wal­tungs­ge­büh­ren). Kosten Fami­li­en­kurs: 210,00 Euro pro Erwach­se­ner, 0 Euro für Kin­der von 0–3 Jah­ren, 57,00 Euro für Kin­der von 4–8 Jah­ren (jeweils ein­schließ­lich Verwaltungsgebühren)

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung: Jugend­haus Burg Feu­er­stein, Burg Feuerstein2, 91320 Eber­mann­stadt, Tel.: 0 91 94/ 76 74 – 0, Fax: 0 91 94/ 76 74 – 10 oder E‑Mail: anmeldung@​burg-​feuerstein.​de Web: www​.burg​-feu​er​stein​.de / www​.face​book​.com/​J​B​F​e​u​e​r​s​t​ein / www​.insta​gram​.com/​j​u​g​e​n​d​h​a​u​s​_​b​u​r​g​_​f​e​u​e​r​s​t​ein