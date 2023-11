Zusam­men im wun­der­ba­ren Ambi­en­te auf die Weih­nachts­zeit ein­stim­men – dar­um geht es bei der tra­di­tio­nel­len Senio­ren­weih­nachts­fei­er des Senio­ren­bei­rats der Stadt Kulm­bach. Sie fin­det in die­sem Jahr am Mitt­woch, 13. Dezem­ber 2023, um 14 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulm­bach statt. „Wir möch­ten unse­ren Senio­rin­nen und Senio­ren in Kulm­bach eine klei­ne Freu­de berei­ten und laden herz­lich zu die­sem beson­de­ren Fest ein“, erklärt Senio­ren­bei­rats­vor­sit­zen­der Mat­thi­as Hahn. „Bei kosten­lo­sem Glüh­wein, Kaf­fee, Plätz­chen und Stol­len wol­len wir zusam­men einen schö­nen Nach­mit­tag ver­brin­gen. Wie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren haben wir uns wie­der bemüht, ein anspre­chen­des Weih­nachts­pro­gramm auf die Bei­ne zu stel­len.“ Der Ein­tritt zur Senio­ren­weih­nachts­fei­er der Stadt Kulm­bach ist frei. In die­sem Jahr wer­den erst­mals kei­ne Platz­kar­ten für den Saal der Dr.-Stammberger-Halle ver­ge­ben, die Platz­wahl ist des­halb frei.