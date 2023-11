Wegen Kanal­erschlie­ßungs­ar­bei­ten in das neue Bau­ge­biet am Bahn­hof in Neu­ses wird die Stock­äcker­stra­ße und der Ein­mün­dungs­be­reich Am Stei­nicht ab Mitt­woch, 29.11.23 tags­über gesperrt. Die Zufahrt zu den Häu­sern Stock­äcker­stra­ße 7 und 8 ist wäh­rend der Arbeits­zeit der Bau­fir­ma nicht mög­lich. Abends wird die Zufahrt über Stahl­plat­ten ermög­licht. Die Arbei­ten sol­len am 15.12.23 abge­schlos­sen werden.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich auch auf dem Bau­stel­len­blog www​.coburg​.de/​b​a​u​s​t​e​l​len