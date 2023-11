Vor­le­se­tag wird zu Buchwochen

Dass Lesen wirk­lich Spaß machen kann, das erle­ben die Kin­der in der Dia­ko­nie-Kita Fried­rich Ober­lin in den kom­men­den Wochen. Start­schuss für die Buch­wo­chen in der Kita war der bun­des­wei­te Vor­le­se­tag mit einem beson­de­ren Gast: Nick­las Rajc­zyk, der Lei­ter des Schul- und Brei­ten­sports der Bam­berg Bas­kets, kam zu Besuch und stell­te das Buch „Der klei­ne Orang-Utan“ vor. Aber er las sei­nen klei­nen Zuhörer_​innen nicht ein­fach nur vor. Immer wie­der gab es sport­li­che Ein­hei­ten: Balan­cier­te der Orang-Utan im Bil­der­buch über einen Fluss, durf­ten auch die Kin­der über Sport­flie­sen balan­cie­ren; klet­ter­te die Haupt­fi­gur im Buch, streck­ten auch die Kin­der die Arme wie zum Klet­tern in die Luft. Den 25 Kita-Kin­dern mach­te es gro­ßen Spaß, dass ihnen ein coo­ler Bas­ket­bal­ler vor­las. Nick­las Rajc­zyk schenk­te der Dia­ko­nie-Kita auch noch das Buch für die Kita-Büche­rei, einen Bas­ket­ball und einen Vereinsschal.

In der Kita Fried­rich Ober­lin bleibt das The­ma „Lesen“ auch nach die­sem beson­de­ren Besuch Schwer­punkt. Das Team hat ver­schie­den­ste Aktio­nen geplant, die in den kom­men­den Wochen die Kin­der und auch ihre Fami­li­en für Bücher begei­stern sol­len: eine Bücher­tausch­bör­se, eine Aus­stel­lung der Lieb­lings­bü­cher der Kin­der und einen Oma- und Opa­tag, für den die Kita-Kin­der sogar ein eige­nes Buch gestal­ten wer­den. Außer­dem lesen Eltern und Mit­ar­bei­ten­de im Mor­gen­kreis in ihrer jewei­li­gen Mut­ter­spra­che vor und die Grup­pen beschäf­ti­gen sich mit dem The­ma Buch all­ge­mein: Wie ent­steht ein Buch? Wel­che Arten von Büchern gibt es über­haupt? Anhand von sog. silent books (Bil­der­bü­cher ohne Text) erfin­den die Kin­der eige­ne Geschich­ten. Sie las­sen Geschich­ten durch Nach­spie­len leben­dig wer­den und eine Klein­grup­pe gestal­tet sogar ein eige­nes digi­ta­les Bilderbuch.