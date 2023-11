Rechts­ruck – laut­stark dagegen

Der BDKJ-Diö­ze­san­ver­band Bam­berg posi­tio­niert sich gegen rechts­extre­me Ten­den­zen in der Poli­tik. Bei der Diö­ze­san­ver­samm­lung des Bun­des der Deut­schen Katho­li­schen Jugend (BDKJ) am 25. Novem­ber 2023 auf Burg Feu­er­stein bei Eber­mann­stadt haben die Dele­gier­ten den Beschluss „Rechts­ruck – laut­stark dage­gen“ gefasst. War­um? „Die Land­tags­wah­len 2023 in Bay­ern und Hes­sen haben gezeigt, dass Par­tei­en mit rechts­extre­men Ideo­lo­gien deut­lich an Zuwachs gewin­nen“, erklärt Andre­as Weick, Vor­sit­zen­der im BDKJ-Diö­ze­san­ver­band Bam­berg. „Die­se Ten­den­zen zei­gen sich auch in den Ergeb­nis­sen der U18-Wah­len, die auch in Nord­bay­ern einen star­ken Zuspruch zur AfD gezeigt haben.“ Da die Euro­pa­wahl 2024 und die Bun­des­tags­wahl 2025 bevor­ste­hen, sei­en dem Diö­ze­san­ver­band Prä­ven­ti­ons­maß­nah­men gegen Rechts­extre­mis­mus wichtig.

Das bedeu­tet kon­kret: Der Sach­aus­schuss Poli­ti­sche Bil­dung erar­bei­tet Kon­zep­te, damit Ehren­amt­li­che in katho­li­schen Jugend­ver­bän­den sprach­fä­hig gegen­über rechts­extre­men Äuße­run­gen und Ideo­lo­gien wer­den. Die Wahl­pro­gram­me für die bevor­ste­hen­den Wah­len wer­den kri­tisch ange­schaut. Ins­be­son­de­re geht es dar­um zu über­prü­fen, wel­che Schwer­punk­te der Par­tei­en mit den Über­zeu­gun­gen der katho­li­schen Jugend- und Jugend­ver­bands­ar­beit nicht ver­ein­bar sind. Der BDKJ-Diö­ze­san­ver­band hat außer­dem das Ziel, mit Orga­ni­sa­tio­nen und Per­so­nen außer­halb der katho­li­schen Kir­che koope­rie­ren, zum Bei­spiel mit Kreis­ju­gend­rin­gen und Sportvereinen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​bdkj​-bam​berg​.de/