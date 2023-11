Wegen Bau­ar­bei­ten fährt der Bus die bei­den Hal­te­stel­len nicht an

Auf­grund von Bau­ar­bei­ten in der Jahn­stra­ße in Weis­main kön­nen bis ein­schließ­lich 1. Dezem­ber 2023 die Bus­hal­te­stel­len Kirch­platz und Burg­kunst­adter Stra­ße nicht bedient wer­den. Dies teilt das Land­rats­amt Lich­ten­fels mit. Als Ersatz dient für die Linie 1240 die Hal­te­stel­le in der Bai­er­s­dor­fer Stra­ße. Die Fir­ma Deu­ber nutzt die Hal­te­stel­len in der Holl­fel­der Stra­ße, Micha­el-Dechant-Stra­ße und an der Grundschule.

Die Ruf­bus­se sind nicht betrof­fen und fah­ren planmäßig.

Bei Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an das Land­rats­amt unter info@​nahverkehr-​lif.​de oder tele­fo­nisch unter 09571 181561.