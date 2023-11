Jugend­par­la­ment kon­sti­tu­iert sich

Zu sei­ner kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung kommt das neue Jugend­par­la­ment am Don­ners­tag, 30. Novem­ber, um 15:00 Uhr im Rat­haus zusam­men. Im Kon­fe­renz­raum im 14. OG begrü­ßen zuerst die Ver­ant­wort­li­chen des Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amts der Stadt die jun­gen Par­la­men­ta­ri­er, bevor u.a. die Vor­stel­lung wäh­rend der Stadt­rats­sit­zung auf dem Pro­gramm steht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

„Film­riss“ in Mit­tel­fran­ken – Kino­rei­he am Mon­tag in Erlangen

Im Novem­ber und Dezem­ber ver­an­stal­ten die Bezirks­kli­ni­ken Mit­tel­fran­ken, der Kri­sen­dienst Mit­tel­fran­ken und die Psy­cho­so­zia­len Sucht­be­ra­tungs­stel­len in Mit­tel­fran­ken zum zwei­ten Mal die Kino­rei­he „Film­riss“. An acht Orten kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher die preis­ge­krön­te öster­rei­chisch-deut­sche Kopro­duk­ti­on „Die beste aller Wel­ten“ anse­hen und anschlie­ßend mit Exper­tin­nen und Exper­ten über das The­ma „Sucht“ diskutieren.

Der Film läuft am Mon­tag, 4. Dezem­ber, um 18:45 Uhr (Ein­lass: 18:00 Uhr) in der Kel­ler­büh­ne im E‑Werk Kul­tur­zen­trum (Fuch­sen­wie­se 1). Der Ein­tritt ist kostenlos.

Kunst­pa­lais: Mini-Ver­nis­sa­ge am Freitag

Das Kunst­pa­lais (Markt­platz 1) lädt am Frei­tag, 1. Dezem­ber, um 19:00 Uhr zur Ver­nis­sa­ge mit Vere­na Issel im Rah­men der Aus­stel­lung „High Five“ samt Artist Talk und Kon­zert von „Gro­ßer Hund“ ein. Die Samm­lung in Bewe­gung bespielt die Künst­le­rin einen gan­zen Raum mit einer begeh­ba­ren Instal­la­ti­on. Die Arbeit aus viel­tei­li­gen Objek­ten und vibrie­ren­den Farb­kon­tra­sten ist nur tem­po­rär Bestand­teil der sich stän­dig ver­än­dern­den Aus­stel­lung im Kunst­pa­lais. Um die Eröff­nung des Kunst­werks gebüh­rend zu fei­ern, lädt das Kunst­pa­lais zur Ver­nis­sa­ge mit Artist Talk ein. Dabei spricht Issel über die Instal­la­ti­on und ihre künst­le-rische Pra­xis. Im Anschluss kann dann die neue Instal­la­ti­on in der Aus­stel­lung erkun­det und bei küh­len Drinks an der Palais-Bar den Klän­gen des Duos „Gro­ßer Hund“ gelauscht werden.

Der Ein­tritt ist frei. Info: www​.kunst​pa​lais​.de.

Brand­schutz­tipps zur Adventszeit

In der Vor­weih­nachts­zeit gehört es zur guten Tra­di­ti­on, die Woh­nung mit Advents­krän­zen aus Nadel­baum­zwei­gen, aus Stroh oder ande­rem hüb­schen Mate­ri­al zu schmücken. Beson­ders auf Kin­der üben die bren­nen­den Ker­zen des Advents­kran­zes einen gro­ßen Reiz aus. Unacht­sam­keit kann aber Ursa­che für beträcht­li­che Brand­schä­den sein.

Ker­zen­licht ist so schön, dass ihm stän­dig Auf­merk­sam­keit gewid­met wer­den soll­te. Vor allem dür­fen klei­ne Kin­der oder Haus­tie­re nie mit Ker­zen allei­ne gelas­sen wer­den. Bei die­ser Gele­gen­heit bie­tet es sich wie­der an, alle Rauch­mel­der einem klei­nen Test zu unter­zie­hen (je nach Modell, Test­knopf gedrückt hal­ten). Er ist in Neu- und auch Bestands­bau­ten mitt­ler­wei­le Pflicht. Ker­zen soll­ten nur in der Nähe nicht­brenn­ba­rer Gegen­stän­de auf­ge­stellt wer­den und brau­chen eine stand­fe­ste Hal­te­rung. Wich­tig ist es auch, Streich­höl­zer und Feu­er­zeu­ge an einem kin­der­si­che­ren Platz auf­zu­be­wah­ren. Ker­zen an den Advents­krän­zen und Gestecken soll­ten auf einer nicht brenn­ba­ren Unter­la­ge ste­hen. Sie soll­ten recht­zei­tig gelöscht wer­den, bevor sie her­un­ter­ge­brannt sind – Tan­nen­grün trock­net mit der Zeit aus und wird zur Brand­ge­fahr. Es ist zudem sinn­voll, einen Eimer mit Was­ser, Feu­er­lö­scher oder Feu­er­lösch­sprays griff­be­reit zu haben. Am Arbeits­platz ist offe­nes Feu­er häu­fig grund­sätz­lich ver­bo­ten. Maß­geb­lich ist jeweils die betrieb­li­che Brandschutzordnung.

Wenn es doch zu einem Feu­er kom­men soll­te gilt: Lösch­ver­such star­ten, aber sich auf kei­nen Fall selbst in Gefahr brin­gen, Zim­mer­tü­re schlie­ßen, Gebäu­de bzw. Woh­nung mit allen Fami­li­en­mit­glie­dern ver­las­sen und unver­züg­lich die Feu­er­wehr unter dem Not­ruf 112 alarmieren.

Lan­des­wei­te Beflag­gung am Freitag

Aus Anlass des Jah­res­ta­ges des Volks­ent­schei­des über die Annah­me der Baye­ri­schen Ver­fas­sung erfolgt am Frei­tag, 1. Dezem­ber, die Beflag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an.

Am 1. Dezem­ber 1946 wur­de die vier­te, heu­te noch gel­ten­de, Baye­ri­sche Ver­fas­sung durch Volks­ent­scheid ange­nom­men. Für die Ver­fas­sung stimm­ten damals 71 % der Wäh­le­rin­nen und Wähler.