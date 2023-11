Die Ein­gangs­zo­ne für Anlie­gen ohne Ter­min des Job­cen­ters Coburg-Stadt, Hin­te­rer Floß­an­ger 10 in Coburg, ist am Mitt­woch, den 6. Dezem­ber geschlos­sen. Bereits ver­ein­bar­te Ter­mi­ne in der Ver­mitt­lung und Lei­stungs­stel­le fin­den jedoch statt. Am Don­ners­tag, den 7. Dezem­ber hat die Ein­gangs­zo­ne wie­der früh ab 8.00 Uhr wie­der geöffnet.