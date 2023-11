Sonn­tag­nach­mit­tag ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zutritt zu einer Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses und erbeu­te­ten Schmuck und Bar­geld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

In den Nach­mit­tags­stun­den, zwi­schen 14.30 Uhr und 17.45 Uhr, dran­gen die Täter gewalt­sam in die Woh­nung in der Fich­te­stra­ße ein und stah­len Schmuck und Bar­geld im Wert einer nied­ri­gen vier­stel­li­gen Summe.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge in der Fich­te­stra­ße bemerkt? Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet um Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0921/506–0.