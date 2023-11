Am Sams­tag, 06.01.2024, 19:30 Uhr, fin­det in der Kul­tur­fa­brik KUFA ein Kon­zert mit der Big­band Just Swing statt. Die Big­band Just Swing lädt Musik­lieb­ha­ber zu einem unver­gess­li­chen Win­ter­kon­zert in die Kufa ein. Die dyna­mi­sche Band, bekannt für ihre mit­rei­ßen­den Inter­pre­ta­tio­nen von Swing, Rock, Jazz-Klas­si­kern und vie­lem mehr, ver­spricht einen Abend vol­ler musi­ka­li­scher Viel­falt und magi­scher Momente.

In die­sem Jahr prä­sen­tiert die Big­band Just Swing ein ganz beson­de­res High­light: Ihr Win­ter­kon­zert wird von Geschich­ten rund um den Win­ter und die hei­li­gen drei Köni­ge umrahmt, was das Ereig­nis zu einem beson­de­ren Erleb­nis macht. Die Musi­ker ent­füh­ren das Publi­kum auf eine klang­vol­le Rei­se, beglei­tet von Erzäh­lun­gen, die die Win­ter­stim­mung per­fekt einfangen.

Die KUFA als Aus­tra­gungs­ort die­ses Kon­zerts, bie­tet die idea­le Atmo­sphä­re, um sich von den Klän­gen der Big­band Just Swing ver­zau­bern zu las­sen. Von ener­gie­ge­la­de­nen Swing-Rhyth­men bis hin zu ein­fühl­sa­men Jazz­me­lo­dien wird die Band ihr Reper­toire prä­sen­tie­ren und dabei sicher­stel­len, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

„Wir freu­en uns, die­ses Jahr etwas Beson­de­res für unse­re Zuhö­rer vor­be­rei­tet zu haben. Die Ver­bin­dung von Musik und Geschich­ten schafft eine Atmo­sphä­re, die die Magie des Win­ters auf eine ganz neue Art und Wei­se erleb­bar macht“, sagt Rein­hold Stärk, Lei­ter der Big­band Just Swing.

Das Win­ter­kon­zert der Big­band Just Swing in der Kufa ver­spricht einen Abend vol­ler musi­ka­li­scher Höhe­punk­te und win­ter­li­cher Emo­tio­nen. Sei­en Sie dabei, wenn die Big­band Just Swing die Büh­ne betritt und den Win­ter­zau­ber mit jeder Note zum Leben erweckt.

Über die Big­band Just Swing:

Die Big­band Just Swing ist bekannt für ihre beschwing­ten Auf­trit­te und viel­sei­ti­gen musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen. Mit einem Reper­toire, das von Swing über Rock bis zu Jazz-Klas­si­kern reicht, begei­stert die Band ein brei­tes Publi­kum. Die Big­band Just Swing hat sich einen Namen für ihre ener­gie­ge­la­de­nen Kon­zer­te und ihre Lie­be zur Musik gemacht.

Mehr Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.big​band​-justswing​.de und www​.kufa​-bam​berg​.de. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de.