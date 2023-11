Die dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­kon­zer­te des Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg fin­den am 16. und 17. Dezem­ber statt. Zur Auf­füh­rung kom­men Wer­ke des Barock sowie die Weih­nachts-Sin­fo­ni­et­ta von Carl Rei­necke in der Bear­bei­tung des ehe­ma­li­gen Künst­ler­haus-Sti­pen­dia­ten Johan­nes X. Schacht­ner. Flö­ten­so­li­stin ist Karen Hamann.

Im Advent wid­met sich das Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg der Musik des Barock. „Mit rei­chen Har­mo­nien und strah­len­den Klän­gen ist die­se Musik per­fekt geeig­net, eine fest­li­che Stim­mung zu schaf­fen“, sagt Gun­ther Pohl, Künst­le­ri­scher Lei­ter des Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg. Auf dem Pro­gramm ste­hen unter ande­rem zwei Kon­zer­te für Flö­te und Strei­cher: die Suite a‑Moll von Georg Phil­ipp Tele­mann (1681 – 1767) und das Con­cer­to „La Not­te“ von Anto­nio Vival­di (1678 – 1741). Soli­stin ist Karen Hamann. Sie war in ver­schie­de­nen Orche­stern als Aus­hil­fe tätig. Heu­te spielt sie neben ihrer päd­ago­gi­schen Tätig­keit in zahl­rei­chen Ensem­bles, die sich dem Musi­zie­ren auf ori­gi­na­len Instru­men­ten der jewei­li­gen Epo­che ver­schrie­ben haben.

Barocke Weih­nach­ten: Fest­li­che Musik für Streichorchester

Neben den Flö­ten­kon­zer­ten kom­men als Wer­ke für rei­nes Streich­or­che­ster – das Kern­re­per­toire des Col­le­gi­um Musi­cum Bam­berg – drei weih­nacht­li­che Barock­kom­po­si­tio­nen zur Auf­füh­rung: das Con­cer­to grosso „La Fol­lia“ von Fran­ces­co Gemi­nia­ni (1687 – 1762), das Con­cer­to à quat­tro in for­ma di Pasto­ra­le per il San­to Nata­le („Weih­nachts­kon­zert“) von Giu­sep­pe Tor­el­li (1658 – 1709) und die kur­ze „Hir­ten­sin­fo­nie“ aus dem Mes­si­as von Georg Fried­rich Hän­del (1685 – 1759).

Weih­nachts-Sin­fo­ni­et­ta: Im hier und heu­te mit Johan­nes X. Schachtner

Einen wei­ten Bogen vom 18. Jahr­hun­dert in die Gegen­wart spannt das Pro­gramm mit der Weih­nachts-Sin­fo­ni­et­ta von Carl Rei­necke (1824 – 1910) in der Bear­bei­tung von Johan­nes X. Schacht­ner. Die ursprüng­lich für Kla­vier geschaf­fe­ne Kom­po­si­ti­on hat Schacht­ner für Streich­or­che­ster instru­men­tiert. Die Sin­fo­ni­et­ta ver­eint wie die Ori­gi­nal­vor­la­ge Moti­ve aus Bachs Weih­nachts­ora­to­ri­um und Hän­dels Mes­si­as mit Melo­dien belieb­ter Weih­nachts­lie­der. Der 1985 in Mün­chen gebo­re­ne Johan­nes X. Schacht­ner war 2009/2010 Sti­pen­di­at des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia in Bam­berg. Er arbei­tet seit sei­nem Stu­di­en­ab­schluss als Diri­gent und Kom­po­nist und wur­de viel­fach aus­ge­zeich­net, unter ande­rem 2014 mit dem baye­ri­schen Kunstförderpreis.

16. und 17. Dezem­ber: Ein­tritt frei, Spen­den erbeten

„Wir haben ein viel­sei­ti­ges und fest­li­ches Pro­gramm zusam­men­ge­stellt, das zudem einen loka­len Bezug zu unse­rer schö­nen Stadt hat“, freut sich Gun­ther Pohl. „Vor allem dan­ke ich der Vil­la Con­cor­dia, die uns bei die­sem Kon­zert so freund­lich unter­stützt.“ Die Kon­zer­te fin­den am 16. Dezem­ber in der Auf­er­ste­hungs­kir­che Bam­berg und am 17. Dezem­ber in der Erlö­ser­kir­che Schein­feld statt. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebe­ten – und Glüh­wein gibt es in der Pau­se auch.

Auf einen Blick

Zeit und Ort

Sams­tag, 16. Dezem­ber 2023, 17:00 Uhr: Auf­er­ste­hungs­kir­che, Pesta­loz­zi­stra­ße 27, 96052 Bamberg

Sonn­tag, 17. Dezem­ber 2023 (3. Advent), 19:00 Uhr: Erlö­ser­kir­che, Schle­si­er­stra­ße 1, 91443 Scheinfeld

Aus­füh­ren­de

Karen Hamann, Flöte

Andre­as Zack, Konzertmeister

Col­le­gi­um Musi­cum Bamberg

Gun­ther Pohl, Leitung

Pro­gramm

Fran­ces­co Gemi­nia­ni: Con­cer­to grosso „La Follia“

Georg Phil­ipp Tele­mann: Suite a‑Moll

Giu­sep­pe Tor­el­li: Con­cer­to à quat­tro in for­ma di Pasto­ra­le per il San­to Nata­le (Weih­nachts­kon­zert)

Anto­nio Vival­di: Con­cer­to „La Notte“

Georg Fried­rich Hän­del: Hir­ten­sin­fo­nie (Nr. 12 aus dem „Mes­si­as)

Carl Reinecke/​Johannes X. Schacht­ner: Weihnachts-Sinfonietta

Pres­se­kon­takt: Prof. Gun­ther Pohl, gp@​gunther-​pohl.​de, Tlf. 0951/54245. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.col​le​gi​um​-musi​cum​-bam​berg​.de/​t​e​r​m​ine

Pla­kat zum Weih­nachts­kon­zert 2023 (PDF, 972 KB)