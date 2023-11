Frei­tag, 1. bis Sams­tag, 23. Dezember

Leben­di­ger Advents­ka­len­der in Bai­er­s­dorf und in der Hut

Frei­tag, 1. bis Sonn­tag, 24. Dezember

Leben­di­ger Advents­ka­len­der in Hage­nau

Leben­di­ger Advents­ka­len­der in Igels­dorf

Frei­tag, 1. Dezember

14.30–16.30 Uhr „Igels­dorf­haus“: Café „Wol­le“

15.00 Uhr „Die Muck­las“, ev. Gemeindehaus

16.30 Uhr Kin­der­chor, ev. Gemeindehaus

18–21 Uhr „Igels­dorf­haus“: Spie­le­abend für Jugend­li­che (5.–8. Klasse)

Sams­tag, 2. und Sonn­tag, 3. Dezember

Bai­er­s­dor­fer Advents­markt auf dem Kir­chen- und Rathausplatz

Sams­tag: 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Sonn­tag: 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Sams­tag, 2. Dezember

17.00 Uhr Mini-Got­tes­dienst: „Advents­ster­ne“, St. Nikolaus

18.30 Uhr Blä­ser­mu­sik zum Advent, St. Nikolaus

Sonn­tag, 3. Dezem­ber – 1. Advent

09.30 Uhr Eucha­ri­stie­fei­er und Kin­der­kir­che, St. Josef; Seg­nung des Advents­kran­zes und der Barbarazweige

09.30 Uhr Got­tes­dienst, St. Nikolaus

11.00 Uhr Got­tes­dienst, Stockflethhaus

15.00 Uhr Advents­mu­sik mit dem Ensem­ble „Holz­klang“, St. Nikolaus

16.00 Uhr Offe­nes Sin­gen zum Advent, St. Nikolaus

17.00 Uhr Orgel­mu­sik zum Advent, St. Nikolaus

18.00 Uhr Sing­ver­ein: Weih­nachts­fei­er, Turmsaal

Mon­tag, 4. Dezember

19.45 Uhr Sing­ver­ein: Chor­pro­be, Gast­haus „Zur Son­ne“ (Wel­ler­stadt)

20.00 Uhr Chor­pro­be ImPuls, Stockflethhaus

Diens­tag, 5. Dezember

19.00 Uhr Bünd­nis 90/​Die Grü­nen: Offe­ner Stamm­tisch, Restau­rant By Ayla

20.00 Uhr ACCB: Chor­pro­be, Raum Fach­aka­de­mie (Kir­chen­platz 11)

Mitt­woch, 6. Dezem­ber

09.15 Uhr Eucha­ri­stie­fei­er – Rora­teamt, St. Josef

12.00 Uhr Mit­tags­ge­bet, St. Nikolaus

14.30 Uhr Senio­ren­nach­mit­tag – Advents­fei­er, Mehr­zweck­raum KiTa St. Mari­en (Hage­nau)

18.00 Uhr Niko­laus­abend auf dem Kir­chen­platz, St. Nikolaus

19.00 Uhr Posau­nen­chor­pro­be, Stockflethhaus

19.00 Uhr Pro­be ev. Kir­chen­chor, ev. Gemeindehaus

19.30 Uhr Jugend­aus­schus­sit­zung, Rat­haus Sit­zungs­saal (I. Stock)

Don­ners­tag, 7. Dezember

16.00 Uhr ev. Got­tes­dienst, Senio­ren­haus St. Martin

19.30 Uhr Bund Natur­schutz: Monats­tref­fen, vor­aus­sicht­lich Kul­tur­zen­trum Jahn­hal­le (Raum UG oder Biergarten)

Frei­tag, 8. Dezember

14.30–16.30 Uhr „Igels­dorf­haus“: Café Klatsch

15.00 Uhr „Die Muck­las“, ev. Gemeindehaus

16.30 Uhr Kin­der­chor, ev. Gemeindehaus

Sams­tag, 9. Dezember

10.00 Uhr MAUS-Vor­mit­tag, ev. Gemeindehaus

17.00 Uhr Rosen­kranz­ge­bet, St. Josef

17.30 Uhr Ver­ein Zufrie­den­heit: Weih­nachts­es­sen, Kul­tur­zen­trum Jahnhalle

Sonn­tag, 10. Dezem­ber – 2. Advent

09.30 Uhr Eucha­ri­stie­fei­er und Kin­der­kir­che, St. Josef; anschl. Kirchenkaffee

09.30 Uhr Got­tes­dienst: Musik im Advent – Der Sing­ver­ein zu Gast in der Stadt­pfarr­kir­che St. Nikolaus

10.30 Uhr Kaf­fee-Treff für jede/​n, ev. Gemeindehaus

11.00 Uhr Got­tes­dienst mit Abend­mahl, Stockflethhaus

11.00 Uhr Kin­der­got­tes­dienst, Stockflethhaus

15.30–20 Uhr „Igels­dorf­haus“: Weih­nacht­li­ches Dorfhausfest

18.00 Uhr Gos­pel Voices „Silent Gosple“-Konzert, Kir­che st. Josef

Mon­tag, 11. Dezember

19.45 Uhr Sing­ver­ein: Chor­pro­be, Gast­haus „Zur Son­ne“ (Wel­ler­stadt)

20.00 Uhr Chor­pro­be ImPuls, Stockflethhaus

Diens­tag, 12. Dezember

08.00 Uhr Bau­aus­schus­sit­zung, Rat­haus Sit­zungs­saal (I. Stock)

19.30 Uhr Frau­en „mit­ten­drin“: „Stern über Beth­le­hem“ – zeig uns den Weg, ev. Gemeindehaus

20.00 Uhr ACCB: Chor­pro­be, Raum Fach­aka­de­mie (Kir­chen­platz 11)

Mitt­woch, 13. Dezember

09.15 Uhr Eucha­ri­stie­fei­er – Rora­teamt, St. Josef

12.00 Uhr Mit­tags­ge­bet, St. Nikolaus

14.30 Uhr Senio­ren­nach­mit­tag – Advents­fei­er, Turm­saal (Forch­hei­mer Str.)

15.00 Uhr Senio­ren­kreis Lan­gen­sen­del­bach: Wir fei­ern Advent, Stockflethhaus

19.00 Uhr Posau­nen­chor­pro­be, Stockflethhaus

19.00 Uhr Pro­be Kir­chen­chor, ev. Gemeindehaus

19.30 Uhr Finanz­aus­schuss, Rat­haus Sit­zungs­saal (I. Stock)

Don­ners­tag, 14. Dezember

14.30 Uhr ev. Ruhe­ständ­ler­tref­fen: „Wie soll ich dich emp­fan­gen“- Mit Lie­dern und Musik durch den Advent zum sel­ber Sin­gen und zum Zuhö­ren mit Pfar­re­rin Chri­sti­ne Jahn, ev. Gemeindehaus

16:00 Uhr Wort­got­tes­fei­er im Senio­ren­haus St. Mar­tin (kath.)

18.00 Uhr Advents­fei­er der KAB, Pfarr­heim St. Josef

19.30 Uhr Haus­bi­bel­kreis bei Fami­lie Offen­mül­ler, Sonnenhall

19.30 Uhr Stadt­rats­sit­zung, Rat­haus Sit­zungs­saal (I. Stock)

Frei­tag, 15. Dezember

8.30–10 Uhr„Igelsdorfhaus“: Café Klatsch

13.00 Uhr „Die Muck­las“, ev. Gemeindehaus

16.30 Uhr Kin­der­chor, ev. Gemeindehaus

19.00 Uhr „Igels­dorf­haus“: Weih­nacht­li­ches Spie­le­abend für Erwachsene

Sams­tag, 16. Dezember

13.30 Uhr medi­ta­ti­ver Tanz, Stockflethhaus

17.00 Uhr Rosen­kranz­ge­bet, St. Josef

Sonn­tag, 17. Dezem­ber – 3. Advent

9:30 Uhr Eucha­ri­stie­fei­er mit inte­grier­tem Besin­nungs- u. Ver­ge­bungs­teil – Kin­der­kir­che, St. Josef

11.00 Uhr Got­tes­dienst, Stockflethhaus

19.00 Uhr Musik im Stock­fleth­haus mit DuoVoice²

Mon­tag, 18. Dezember

19.45 Uhr Sing­ver­ein: Chor­pro­be, Gast­haus „Zur Son­ne“ (Wel­ler­stadt)

20.00 Uhr Chor­pro­be ImPuls, Stockflethhaus

Diens­tag, 19. Dezember

19.00 Uhr ACCB: Weihnachtsfeier

Mitt­woch, 20. Dezember

09.15 Uhr Eucha­ri­stie­fei­er – Rora­teamt, St. Josef

12.00 Uhr Mit­tags­ge­bet, St. Nikolaus

19.00 Uhr Posau­nen­chor­pro­be, Stockflethhaus

19.00 Uhr Pro­be ev. Kir­chen­chor, ev. Gemeindehaus

Don­ners­tag, 21. Dezember

16.00 Uhr ev. Got­tes­dienst, Senio­ren­haus St. Martin

Frei­tag, 22. Dezember

16.30 Uhr Kin­der­chor, ev. Gemeindehaus

Sams­tag, 23. Dezember

17.00 Uhr Rosen­kranz­ge­bet, St. Josef

Sonn­tag, 24. Dezem­ber – 4. Advent, Hei­lig Abend

11.00 Uhr Mini-Got­tes­dienst für Fami­li­en mit klei­nen Kin­dern, St. Nikolaus

14.30 Uhr Kin­der­krip­pen­fei­er, Kapel­le in Wellerstadt

14.30 Uhr Weih­nachts­got­tes­dienst mit Krip­pen­spiel, KiTa St. Mari­en (Hage­nau)

15.00 Uhr Fami­li­en­got­tes­dienst, St. Nikolaus

15.30 Uhr Hei­mat- und Kirch­weih­ver­ein Hage­nau: Weih­nachts­an­dacht am Gedenk­stein in Hagenau

16.00 Uhr Weih­nachts­got­tes­dienst Open Air: Hei­lig Abend, Stockflethhaus

16.30 Uhr Weih­nachts­got­tes­dienst mit Krip­pen­spiel, St. Josef

17.00 Uhr Christ­ves­per, St. Nikolaus

18.00 Uhr Weih­nachts­got­tes­dienst, Stockflethhaus

21.00 Uhr Christ­met­te, St. Josef

22.00 Uhr Christ­met­te, St. Nikolaus

Mon­tag, 25. Dezem­ber – 1. Weih­nachts­fei­er­tag

09.30 Uhr Got­tes­dienst: Christ­fest I, St. Nikolaus

09.30 Uhr Weih­nachts­got­tes­dienst, St. Josef

11.00 Uhr Got­tes­dienst: Christ­fest I, Stockflethhaus

Diens­tag, 26. Dezem­ber – 2. Weih­nachts­fei­er­tag

09.30 Uhr Got­tes­dienst mit Abend­mahl: Christ­fest II, St. Nikolaus

17.00 Uhr Festl. Got­tes­dienst zum 2. Weih­nachts­fei­er­tag mit Kin­der- und Familiensegnung

Mitt­woch, 27. Dezember

Kein Got­tes­dienst in St. Josef

12.00 Uhr Mit­tags­ge­bet, St. Nikolaus

Don­ners­tag, 28. Dezember

16.00 Uhr Mess­fei­er, Senio­ren­haus St. Martin

Sams­tag, 30. Dezember

18.00 Uhr Musik in St. Niko­laus: „Glo­ry to God and on earth peace“ – Gos­pels und Medi­ta­ti­on zur Jah­res­wen­de, mit Chor ImPuls, St. Nikolaus

Sonn­tag, 31. Dezem­ber – Sil­ve­ster

09.30 Uhr Eucha­ri­stie­fei­er zum Jah­res­schluss mit Gebet für die Ver­stor­be­nen des Monats, St. Josef

10.00 Uhr 9. Sil­ve­ster­lauf in Igels­dorf (Pfar­rer-Schmidt-Str. 1)

17.00 Uhr Got­tes­dienst, St. Nikolaus

Pro­gramm für Senioren