Gre­at Place To Work® beschei­nigt: Mal­te­ser sind her­vor­ra­gen­der Arbeitgeber

Die Mal­te­ser in Bay­ern sind ein attrak­ti­ver Arbeit­ge­ber! Was den Mit­ar­bei­ten­den schon lan­ge klar war, ist nun auch offi­zi­ell bestä­tigt. Das inter­na­tio­nal renom­mier­te For­schungs- und Bera­tungs­netz­werk Gre­at Place to Work® hat die Mal­te­ser jetzt ent­spre­chend zertifiziert.

„Wir freu­en uns sehr, dass unse­re Mit­ar­bei­ten­den uns in einer anony­men Befra­gung so gut bewer­tet haben“, sagt Clau­dia Rammin­ger, Diö­ze­san­ge­schäfts­füh­re­rin der Mal­te­ser im Erz­bis­tum Bam­berg. „Zudem lie­fert uns die Zer­ti­fi­zie­rung wert­vol­le Impul­se, um uns als Arbeit­ge­ber weiterzuentwickeln.“

Top­wert bei Allgemeinzufriedenheit

Im Früh­jahr 2023 hat­te Gre­at Place To Work® die Mit­ar­bei­ten­den der Mal­te­ser zu einer anony­men Befra­gung gebe­ten. Und bay­ern­weit waren die Ergeb­nis­se sehr posi­tiv. Auch bei den Mal­te­sern im Erz­bis­tum Bam­berg war man mit den Resul­ta­ten zufrie­den. 82 Pro­zent der hie­si­gen Befrag­ten stimm­ten der Gesamt­be­wer­tung zu, „alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeits­platz“. Damit bewer­ten die Mal­te­ser im Erz­bis­tum Bam­berg ihren Arbeit­ge­ber sogar noch bes­ser als im Bun­des­durch­schnitt (75 Pro­zent) und erheb­lich bes­ser als im Bran­chen­ver­gleich (66 Pro­zent) mit ande­ren Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen. „Das ist ein wirk­lich her­aus­ra­gen­des Ergeb­nis“, betont Diö­ze­san­ge­schäfts­füh­re­rin Clau­dia Ramminger.

Auf den Ergeb­nis­sen aus­ru­hen wol­len sich die Mal­te­ser aber nicht. „Es ist unse­re Auf­ga­be und Pflicht, gera­de als Ver­band mit einem katho­li­schen Hin­ter­grund, die Arbeits­be­din­gun­gen so zu gestal­ten, dass sich unse­re Mit­ar­bei­ten­den gut auf­ge­ho­ben und ange­nom­men füh­len. Jede Mit­ar­bei­te­rin, jeder Mit­ar­bei­ter ist ein Bot­schaf­ter der Mal­te­ser und alle sol­len immer ger­ne an ihren Arbeits­platz kom­men“, ergänzt Bezirks­ge­schäfts­füh­rer Chri­sti­an Stock.

Was gute Arbeit­ge­ber ausmacht

„Gute Arbeit­ge­ber haben eines gemein­sam“, sagt Seba­sti­an Die­fen­bach, Lei­ter Kun­den­be­ra­tung bei Gre­at Place to Work®, „sie enga­gie­ren sich für eine glaub­wür­di­ge, fai­re Füh­rung und die akti­ve För­de­rung der Mit­ar­bei­ten­den. Respekt, Ver­trau­en und Team­geist sind in hohem Maße Teil der Unternehmenskultur.“

Das Zer­ti­fi­zie­rungs­pro­gramm Gre­at Place to Work® des inter­na­tio­na­len For­schungs- und Bera­tungs­in­sti­tuts steht für ein beson­de­res Enga­ge­ment bei der Gestal­tung der Arbeits­platz­kul­tur und wird nach einem gesi­cher­ten Ver­fah­ren vergeben.

Für ein Jahr dür­fen die Mal­te­ser das Sie­gel nun tra­gen. Dann wird es eine neue Befra­gung geben. Clau­dia Rammin­ger und Chri­sti­an Stock sind sich sicher, „dass wir auch dann wie­der eine gute Bewer­tung unse­rer Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter bekommen.“

Über Gre­at Place to Work®

Gre­at Place to Work® ist ein inter­na­tio­nal täti­ges For­schungs- und Bera­tungs­netz­werk. In über 100 Län­dern welt­weit unter­stützt es bei der Gestal­tung einer attrak­ti­ven und zukunfts­ori­en­tier­ten Arbeits­platz­kul­tur. Im Mit­tel­punkt steht dabei der Auf­bau von Ver­trau­en, Begei­ste­rung und Team­geist. Neben unter­neh­mens­spe­zi­fi­schen Ana­ly­se- und Bera­tungs­an­ge­bo­ten zur Wei­ter­ent­wick­lung der Arbeits­platz­qua­li­tät und Arbeit­ge­ber­at­trak­ti­vi­tät, ermit­telt Gre­at Place to Work® im Rah­men über­re­gio­na­ler, regio­na­ler und bran­chen­spe­zi­fi­scher Arbeit­ge­ber­wett­be­wer­be und in Zusam­men­ar­beit mit nam­haf­ten Part­nern regel­mä­ßig sehr gute Arbeit­ge­ber und stellt die­se der Öffent­lich­keit vor.