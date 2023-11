Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner lädt als Vor­sit­zen­de der Seel­sor­ge­stif­tung Ober­fran­ken zum Jah­res­got­tes­dienst unter dem Mot­to „Gott, du siehst mich“ am Sams­tag, 25. Novem­ber 23 um 18.00 Uhr in der Chri­stus­kir­che in Bay­reuth, Nibe­lun­gen­str. 2 ein. Gemein­sam mit Dekan Jür­gen Hacker führt sie durch den Gottesdienst.

Doro­thea Grei­ner betont: „Ich emp­fin­de die bay­ern­wei­te Gemein­de für gehör­lo­se Men­schen und ihre Fami­li­en als gro­ßen Segen. Geist­li­ches Mit­ein­an­der und christ­lich-reli­giö­se Gemein­schaft sind solch ein hohes Gut – es ist mir sehr wich­tig, dass wir als Kir­che dies auch für Gehör­lo­se durch den Dienst von eigens geschul­ten Seel­sor­ge­rin­nen und Seel­sor­gern ermöglichen.“

Pfar­re­rin Anne­ma­rie Rit­ter und die gehör­lo­se Kate­che­tin Bir­git Schmidt pre­di­gen gemein­sam in Laut- und Gebär­den­spra­che. Simul­tan­dol­met­sche­rin­nen hel­fen beim Ver­ste­hen aller Tei­le des Got­tes­dien­stes. Die Gemein­de­lie­der wer­den gemein­sam gesun­gen und gebär­det; dazu trägt der Gebär­den­chor Nürn­berg Lie­der vor. Auch Gehör­lo­sen­pfar­rer Mat­thi­as Der­rer aus Bam­berg und die bis­lang ein­zi­ge gehör­lo­se Pfar­re­rin der baye­ri­schen Lan­des­kir­che Feli­zi­tas Böcher wir­ken im Got­tes­dienst mit.

Nach dem Got­tes­dienst sind alle zu Begeg­nung und gegen­sei­ti­gem Ken­nen­ler­nen bei einem klei­nen Imbiss im Gemein­de­saal eingeladen.

Zum Hin­ter­grund:

Die Seel­sor­ge­stif­tung Ober­fran­ken lädt jedes Jahr am Abend vor dem Ewig­keits­sonn­tag zu einem öffent­li­chen Got­tes­dienst ein, der sich einem beson­de­ren Bereich der Seel­sor­ge wid­met. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren stan­den z. B. die Schul‑, die Senio­ren- und die Poli­zei­seel­sor­ge im Mit­tel­punkt. Die Stif­tung unter­stützt seit drei­zehn Jah­ren die Aus­bil­dung und das Enga­ge­ment von Seel­sor­ge­rin­nen und Seel­sor­gern im Kir­chen­kreis Bay­reuth. Seit 2020 för­dert sie auch die Fern­seh-Got­tes­dien­ste auf TV Oberfranken.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.seel​sor​ge​stif​tung​-ober​fran​ken​.de Spen­den­kon­to: VR-Bank Bay­reuth-Hof, IBAN: DE69 7806 0896 0006 1174 14