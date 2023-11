In der Jura­kli­nik Scheß­litz fand ein Inter­view von Schü­lern der 9. Klas­se der Staat­li­chen Real­schu­le Scheß­litz zu dem Schul­pro­jekt „Arbeit in der Zukunft“ statt. Den The­men­schwer­punkt die­ses Pro­jek­tes bil­det der Fachkräftemangel.

Der Geschäfts­füh­rung der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH ist es ein beson­de­res Anlie­gen, inter­es­sier­te Schüler*innen bei ihren Pro­jek­ten zu unter­stüt­zen. Beson­ders der Fach­kräf­te­man­gel stellt ein aktu­el­les The­ma dar und ist auch in den Ein­rich­tun­gen der GKG – in den Berei­chen wie Pfle­ge, Funk­ti­ons­be­rei­che, ärzt­li­cher Bereich, Tech­nik und Ver­wal­tung spür­bar. Neben den Fach­kräf­ten feh­len auch Hilfs­kräf­te, die das Per­so­nal tat­kräf­tig unterstützen.

Der stell­ver­tre­ten­de Geschäfts­füh­rer Harald Poßer und der Zen­tra­le Pfle­ge­dienst­lei­ter Her­bert Pflaum nah­men sich ger­ne die Zeit, um alle Fra­gen der bei­den Schü­ler Mar­co Weid und Nico­lai Schnei­der zu beant­wor­ten. Im Inter­view zum The­ma Fach­kräf­te­man­gel wur­den unter­and­e­rem die gene­rel­len Ursa­chen, die Aus­wir­kun­gen auf die GKG und die Maß­nah­men, wel­che die GKG als Unter­neh­men umsetzt, bespro­chen. Für die Schü­ler ist es ein gro­ßes Bedürf­nis, mit den neu­en Erkennt­nis­sen ihre Mitschüler*innen im Unter­richt über das Image der Pfle­ge­be­ru­fe in der Öffent­lich­keit auf­zu­klä­ren und vor allem die posi­ti­ven Aspek­te dar­zu­stel­len. In die­sem Zusam­men­hang beton­te auch stell­ver­tre­ten­der Geschäfts­füh­rer Harald Poßer: „An dem nega­ti­ven Pfle­ge­image in der Öffent­lich­keit muss unbe­dingt gear­bei­tet wer­den, daher ist eine Dar­stel­lung der posi­ti­ven Fak­to­ren und der Arbeit inner­halb eines Pfle­ge­be­ru­fes unab­ding­bar. Zudem ist es wich­tig, die enor­men Hür­den der Büro­kra­tie abzubauen.“

Für das gro­ße Inter­es­se und das ange­neh­me Inter­view bedank­te sich Harald Poßer im Namen der gesam­ten Geschäfts­füh­rung bei Nico­lai Schnei­der und Mar­co Weid und wünsch­te den bei­den Schü­lern für das Schul­pro­jekt alles Gute und viel Erfolg.