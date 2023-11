Nach­dem das Natio­nal­ar­chiv der Richard-Wag­ner-Stif­tung Bay­reuth erst vor weni­gen Jah­ren Digi­ta­li­sa­te und Meta­da­ten zum Nach­lass von Richard und Cosi­ma Wag­ner online gestellt und damit einen von Ort und Zeit unab­hän­gi­gen Zugriff auf die­sen kul­tur­ge­schicht­lich höchst bedeu­ten­den Bestand ermög­licht hat, wird des­sen Samm­lung online jetzt um einen wei­te­ren wich­ti­gen Bestand erwei­tert. Mit der „Zustif­tung Wolf­gang Wag­ner“ sind nun zahl­rei­che Doku­men­te zur Geschich­te der Bay­reu­ther Fest­spie­le von 1951 bis 1986 online zugänglich.

Bereits 1987 ver­pflich­te­te sich der dama­li­ge Fest­spiel­lei­ter Wolf­gang Wag­ner, mit sei­nem Aus­schei­den das Doku­men­tar­ma­te­ri­al zu den Pro­duk­tio­nen der Bay­reu­ther Fest­spie­le nach 1945 aus dem Archiv des Fest­spiel­hau­ses als „Zustif­tung Wolf­gang Wag­ner“ an die Richard-Wag­ner-Stif­tung und deren Natio­nal­ar­chiv in Haus Wahn­fried zu über­ge­ben. Mit der Sanie­rung, Erwei­te­rung und Neu­ge­stal­tung des Richard Wag­ner Muse­ums und ins­be­son­de­re mit dem Depot­neu­bau wur­den die räum­li­chen, logi­sti­schen, tech­ni­schen und kon­ser­va­to­ri­schen Vor­aus­set­zun­gen für die Über­nah­me der „Zustif­tung Wolf­gang Wag­ner“ aus dem Fest­spiel­haus geschaf­fen. Nach der Wie­der­eröff­nung des Muse­ums 2015 wur­de das rund 230 lau­fen­de Regal­me­ter umfas­sen­de Doku­men­tar­ma­te­ri­al in 640 Kisten im Jah­re 2016 nach Haus Wahn­fried verbracht.

Der Bestand ent­hält neben dem Pres­se- und Bild­ar­chiv des Fest­spiel­hau­ses u. a. Kor­re­spon­den­zen, Regie­ma­te­ri­al, Pro­ben­plä­ne, Beset­zungs­zet­tel und Vor­stel­lungs­be­rich­te zu den 49 Insze­nie­run­gen der Bay­reu­ther Fest­spie­le von 1951 bis 1986. Die­ser kul­tur- und thea­ter­ge­schicht­lich wich­ti­ge Bestand führt das bis­lang bis 1945 rei­chen­de Archiv der Fest­spiel­ver­wal­tung im Natio­nal­ar­chiv der Richard-Wag­ner-Stif­tung fort. Die Pri­vat­nach­läs­se der Fami­lie nach Winif­red Wag­ner indes­sen sind in der „Zustif­tung Wolf­gang Wag­ner“ nicht enthalten.

In einem von der Beauf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung für Kul­tur und Medi­en, dem Kul­tur­fonds Bay­ern und der Ober­fran­ken­stif­tung finan­zier­ten Pro­jekt wur­de der umfang­rei­che Bestand gesich­tet, phy­sisch geord­net und kon­ser­va­to­risch bear­bei­tet. Das Schrift­gut wur­de nach archiv­wis­sen­schaft­li­chen Grund­sät­zen for­mal erfasst, jedoch vor allem aus recht­li­chen Grün­den nicht digi­ta­li­siert. Der in fünf Teil­be­rei­che unter­glie­der­te Bestand mit rund 1.700 Daten­sät­zen kann auf der Web­site des Richard Wag­ner Muse­ums (https://​digi​tal​.wag​ner​mu​se​um​.de/​z​u​s​t​i​f​t​ung) gezielt nach Namen, Daten oder Doku­ment­arten durch­sucht wer­den. Auf die­se Wei­se kön­nen sich For­schen­de schon vor einem Besuch des Natio­nal­ar­chivs einen Über­blick über vor­han­de­nes Mate­ri­al verschaffen.

Aus dem Bild­be­stand wur­de zu jeder der 49 Insze­nie­run­gen der Bay­reu­ther Fest­spie­le eine Aus­wahl an reprä­sen­ta­ti­ven Moti­ven zusam­men­ge­stellt. Ins­ge­samt knapp 5.400 Sze­nen­fo­tos der Pro­duk­tio­nen, Rol­len­fo­tos von Mit­wir­ken­den, Pro­ben­fo­tos und Por­traits von Fest­spiel­lei­tern und Diri­gen­ten, meist in Schwarz­weiß, sowie 270 Büh­nen­grund­ris­se ver­mit­teln ein pla­sti­sches Bild der Insze­nie­run­gen zunächst unter der gemein­sa­men Lei­tung Wie­land und Wolf­gang Wag­ners und nach dem Tod Wie­land Wag­ners 1966 unter der allei­ni­gen Lei­tung Wolf­gang Wag­ners. Man kann durch den nach den zehn in Bay­reuth auf­ge­führ­ten Wer­ken Richard Wag­ners geglie­der­ten Bestand navi­gie­ren und die Bil­der zu einer Insze­nie­rung anschau­en oder gezielt nach Mit­wir­ken­den, Rol­len, Insze­nie­run­gen, Daten oder Schlag­wör­tern suchen.

Nach­dem mit dem Nach­lass von Richard und Cosi­ma Wag­ner und der „Zustif­tung Wolf­gang Wag­ner“ die bei­den Bestän­de auf­ge­ar­bei­tet und online gestellt wur­den, die zeit­lich Anfang und Ende des Samm­lungs­zeit­raums mar­kie­ren, ist für die kom­men­den Jah­re die suk­zes­si­ve Bear­bei­tung, Digi­ta­li­sie­rung und Online­stel­lung von Teil­be­stän­den der frü­he­ren städ­ti­schen Richard-Wag­ner-Gedenk­stät­te geplant.