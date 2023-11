BAY­REUTH – In der Black Box des RW21 fin­det am Frei­tag, 1. Dezem­ber 23, um 15 Uhr, eine wei­te­re Aus­ga­be des Bil­der­buch­ki­nos der Stadt­bi­blio­thek für Kin­der ab vier Jah­ren statt. „Wie weih­nach­telt man?“ von Lorenz Pau­li wird gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: „Weih­nach­ten ist, wenn mir alle ein Geschenk brin­gen.“ Das erklärt die Eule dem klei­nen Hasen und der erzählt es genau­so wei­ter. Bald basteln alle Tie­re ein Geschenk für die Eule. Doch als es so weit ist, gibt es eine Über­ra­schung nach der anderen.