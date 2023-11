Auf den Spu­ren des hl. Bischof Otto – Vor­ankün­di­gung für 20. bis 25. Mai 2024 – Wall­fahrt nach Stet­tin mit em. Erz­bi­schof Schick

Vor 975 Jah­re brach der hl. Bischof Otto von Bam­berg zu sei­ner ersten Mis­si­ons­rei­se auf. Aus die­sem Anlass lädt das Bam­ber­ger Metro­po­li­tan­ka­pi­tel zu einer Wall­fahrt auf den Spu­ren des hl. Otto in Pom­mern in Beglei­tung von Erz­bi­schof em. Lud­wig Schick ein.

Vom 20. bis 25. Mai 2024 wer­den zunächst Wir­kungs­or­te auf der deut­schen Sei­te in Meck­len­burg-Vor­pom­mern wie Dem­min, Wol­gast, Greifs­wald und die Insel Use­dom besucht. Sta­tio­nen in Polen wer­den neben Wolin und Cammin auch das Klo­ster Kol­batz, Star­gard sowie Pyritz sein. In Stet­tin, dem Sitz des Erz­bi­schofs unse­res Part­ner­bis­tums, wird eine gemein­sa­me deutsch-pol­ni­sche Mes­se den Höhe­punkt der Pil­ger­fahrt bilden.

Der hl. Otto ist nicht nur Patron des Erz­bis­tums Bam­berg, son­dern auf­grund sei­ner Mis­si­ons­tä­tig­keit auch der bei­den Erz­bis­tü­mer Ber­lin und Stet­tin. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie beim Diözesan-Pilgerbüro

Bam­berg, Tel. 0951 502 2501, pilgerbuero@​erzbistum-​bamberg.​de oder unter www​.pil​ger​bue​ro​-bam​berg​.de