Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Raser ver­ur­sacht Verkehrsunfall

Am Frei­tag­abend, gegen 20:30 Uhr, befuh­ren ein 19-jäh­ri­ger und 20-jäh­ri­ger, mit ihren bei­den Mer­ce­des die Paul-Gos­sen-Stra­ße in west­li­cher Fahrt­rich­tung. Zum etwa glei­chen Zeit­punkt woll­te eine 50-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin von der Auf­seß­stra­ße nach rechts in die Paul-Gos­sen-Stra­ße einfahren.

Ein unbe­tei­lig­ter Zeu­ge schätz­te die Geschwin­dig­keit der bei­den Mer­ce­des-Fah­rer als deut­lich erhöht ein, daher nahm die VW-Fah­re­rin die bei­den Fahr­zeu­ge beim Ein­fah­ren nicht wahr.

Folg­lich kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen dem VW und dem Mer­ce­des des 19jährigen Fah­rers. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 9500.- Euro. Der 20-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­rer konn­te einen Zusam­men­stoß ver­hin­dern. Ver­let­zun­gen trug kei­ner der Unfall­be­tei­lig­ten davon.

Nach dem bis­he­ri­gen poli­zei­li­chem Ermitt­lungs­stand muss­te vor Ort von einem ille­ga­len Kraft­fahr­zeug­ren­nen aus­ge­gan­gen werden.

Neben diver­sen Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­kei­ten erwar­tet den 19-jäh­ri­gen Mer­ce­des-Fah­rer sowie sei­nen Kon­tra­hen­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen der Durch­füh­rung eines ver­bo­te­nen Kraftfahrzeugrennens.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall ver­ur­sacht und geflüchtet

Ecken­tal – Am Frei­tag, den 24.11.2023, kam es gegen 13.50 Uhr auf der B2, kurz vor dem Eschen­au­er Krei­sel, zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw und einem Lkw. Der Fah­rer des Lkws fuhr mit sei­nem Gespann von Brand kom­mend in Rich­tung Nürn­berg. Hier­zu befuhr er den rech­ten Fahr­strei­fen, als ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die­sen über­hol­te und kurz vor dem Lkw ein­scher­te. Beim Ein­sche­ren kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen dem Pkw und dem Lkw. Der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer des Pkw ent­fern­te sich im Anschluss von der Unfall­stel­le ohne die Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en zu ermög­li­chen. An der Unfall­stel­le konn­ten Fahr­zeug­tei­le auf­ge­fun­den wer­den, die dar­auf schlie­ßen las­sen, dass es sich bei dem Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug um einen roten Ford gehan­delt hat. Am Lkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 10000 Euro. Zeu­gen des Unfalls bzw. Zeu­gen die Hin­wei­se zu den gesuch­ten Pkw geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -