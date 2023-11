Ab Mon­tag, 27. Novem­ber 2023, bis ein­schließ­lich Frei­tag, 01. Dezem­ber 2023, wird der Neu­tau­per­lit­zer Weg zwi­schen Oelsnit­zer Stra­ße und Wart­turm­weg wegen Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten der Stadt Hof gesperrt.

Es erge­ben sich fol­gen­de Ände­run­gen für den Lini­en­ver­kehr: Die Linie 11 fährt ab der Hal­te­stel­le An der Joer­dens­an­la­ge regu­lär über die Hal­te­stel­le Pfarr­hof­stra­ße und wei­ter zur Ersatz­hal­te­stel­le Wart­turm­weg, die sich im Neu­tau­per­lit­zer Weg kurz vor der Kreu­zung Wart­turm­weg befin­det. Die regu­lä­re Hal­te­stel­le Wart­turm­weg stadt­ein­wärts wird nicht bedient.

Der Spät­ver­kehr Linie 13 fährt in Rich­tung Jägers­ruh ab der Hal­te­stel­le Grü­ne Au direkt nach Jägers­ruh, die Hal­te­stel­le An der Joer­dens­an­la­ge wird hier­bei nicht bedient. Der Rück­weg erfolgt regu­lär über die Hal­te­stel­le An der Joer­dens­an­la­ge, wei­ter zur Ersatz­hal­te­stel­le Wartturmweg.

Der Schul­bus E7 sowie E17 bedient sei­ne Strecke regu­lär, bedient jedoch auch die Ersatz­hal­te­stel­le Wartturmweg.