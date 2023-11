Inmit­ten der fest­li­chen Vor­freu­de auf die Weih­nachts­zeit gibt es die­ses Jahr eine beson­de­re Mög­lich­keit, sich für den loka­len Natur­schutz zu enga­gie­ren: Der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­ein LBV Coburg prä­sen­tiert alter­na­ti­ve Weih­nachts­ge­schen­ke, die nicht nur Her­zen erwär­men, son­dern auch einen nach­hal­ti­gen Bei­trag zum Erhalt unse­rer hei­mi­schen Tier- und Pflan­zen­welt lei­sten: Paten­schaf­ten, den neu­en Natur­ka­len­der und LBV-Mitgliedschaften.

Paten­schaf­ten

Die Arbeits­grup­pe Wild­vo­gel­hil­fe setzt sich aktiv für den Schutz und die Reha­bi­li­ta­ti­on von Vögeln in Not ein. Mit beein­drucken­dem Ein­satz wer­den jähr­lich über 400 Tie­re auf­ge­nom­men, von flug­un­fä­hi­gen Küken bis hin zu ver­letz­ten Alt­vö­geln. Die Tie­re wer­den ver­sorgt, gepäp­pelt und auf die Aus­wil­de­rung vor­be­rei­tet. Neben dem enga­gier­ten ehren­amt­li­chen Ein­satz sind es vor allem die Fut­ter­ko­sten, die eine finan­zi­el­le Her­aus­for­de­rung dar­stel­len. Der LBV Coburg bie­tet nun die Mög­lich­keit, Paten­schaf­ten zu über­neh­men oder zu ver­schen­ken. Mit einer Paten­schaft in Höhe von 50 Euro kann man sicher­stel­len, dass ein Vogel in der kom­men­den Sai­son mit art­ge­rech­ter Nah­rung und nöti­gen Medi­ka­men­ten ver­sorgt wird, um ihn hof­fent­lich wie­der in die Natur ent­las­sen zu kön­nen. Als Zer­ti­fi­kat wer­den per­so­na­li­sier­te Urkun­den erstellt und in Papier­form per Post zugesandt.

Die Arbeits­grup­pe Wild­vo­gel­hil­fe ist jedoch nicht die ein­zi­ge Initia­ti­ve, die Unter­stüt­zung benö­tigt. Eben­so bie­tet eine Paten­schaft für Natur­schutz­flä­chen die Mög­lich­keit, sich auf regio­na­ler Ebe­ne zu enga­gie­ren. Eige­ne Flä­chen sind ent­schei­dend im Natur­schutz, um Gebie­te mit beson­ders wert­vol­len Tier- und Pflan­zen­ar­ten zu erhal­ten. Mit durch­schnitt­lich 2 Euro pro Qua­drat­me­ter kön­nen Natur­freun­de dazu bei­tra­gen, wei­te­re Flä­chen in der Regi­on nach­hal­tig zu gestal­ten und bedroh­te Tier- und Pflan­zen­ar­ten zu schützen.

Als eine drit­te Opti­on kön­nen auch Paten­schaf­ten für Umwelt­bil­dungs­ein­hei­ten über­nom­men wer­den. 75 Euro hel­fen dem Cobur­ger Natur­schutz­ver­ein dabei, ein qua­li­fi­zier­tes Ange­bot von zir­ca 90 Minu­ten kosten­frei anzu­bie­ten, um Kin­der, Jugend­li­che und Erwach­se­ne für die Schön­heit der Natur zu sensibilisieren.

Natur­ka­len­der

Neben den Paten­schaf­ten wer­den auch durch den Ver­kauf des Natur­ka­len­ders 2024 des LBV Coburg wei­te­re loka­le Natur­schutz­pro­jek­te unter­stützt. Der Kalen­der zeigt die schön­sten Natur­fo­tos aus dem Cobur­ger Land und ist an ver­schie­de­nen Ver­kaufs­stel­len in der Regi­on erhält­lich. Der Ver­kaufs­er­lös fließt zu 100 Pro­zent dem Natur­schutz im Cobur­ger Land zu.

Mit­glied­schaft

Für die­je­ni­gen, die nach einem sinn­vol­len und nach­hal­ti­gen Geschenk suchen, bie­tet sich außer­dem die Mög­lich­keit, eine LBV-Mit­glied­schaft zu ver­schen­ken. Als Geschenk­kar­te wird die Mit­glied­schaft mit einem indi­vi­du­el­len Gruß für den Beschenk­ten versehen.

Mit die­sen viel­fäl­ti­gen Geschenk­mög­lich­kei­ten lädt die Cobur­ger Kreis­grup­pe des LBV dazu ein, aktiv zum Natur­schutz bei­zu­tra­gen und gemein­sam für Bay­erns Natur ein­zu­ste­hen. Auf der Home­page unter www​.coburg​.lbv​.de kön­nen wei­te­re Infos ein­ge­se­hen und die Geschen­ke bestellt werden.